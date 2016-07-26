النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت تونس 5359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، و231 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 571 ألفًا و809 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفًا و600 وفاة.

لبنان
سجلت لبنان 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 555302 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم بأن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 7892 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان
سبق

سجلت تونس 5359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، و231 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 571 ألفًا و809 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفًا و600 وفاة.

لبنان
سجلت لبنان 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 555302 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم بأن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 7892 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
06:51 PM

كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
588

سجلت تونس 5359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، و231 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 571 ألفًا و809 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفًا و600 وفاة.

لبنان
سجلت لبنان 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 555302 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم بأن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 7892 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,114
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,160
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,489
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,987

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة