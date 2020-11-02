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النيابة العامة توجِّه بالقبض على أشخاص لإطلاقهم النار في الطرقات العامة

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من قِبل مركز الرصد النيابي فقد صدر أمر معالي النائب العام بالقبض على مجموعة من الأشخاص، يستقلون مركبات عدة؛ ظهروا في مقطع فيديو متداوَل وهم يقومون بإطلاق النار من أسلحة نارية في الطرقات العامة، معرّضين أنفسهم ومرتادي الطريق والممتلكات للخطر.

وأشار المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

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النيابة العامة توجِّه بالقبض على أشخاص لإطلاقهم النار في الطرقات العامة
سبق

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من قِبل مركز الرصد النيابي فقد صدر أمر معالي النائب العام بالقبض على مجموعة من الأشخاص، يستقلون مركبات عدة؛ ظهروا في مقطع فيديو متداوَل وهم يقومون بإطلاق النار من أسلحة نارية في الطرقات العامة، معرّضين أنفسهم ومرتادي الطريق والممتلكات للخطر.

وأشار المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
10:22 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
12:50 AM

النيابة العامة توجِّه بالقبض على أشخاص لإطلاقهم النار في الطرقات العامة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
19,674

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من قِبل مركز الرصد النيابي فقد صدر أمر معالي النائب العام بالقبض على مجموعة من الأشخاص، يستقلون مركبات عدة؛ ظهروا في مقطع فيديو متداوَل وهم يقومون بإطلاق النار من أسلحة نارية في الطرقات العامة، معرّضين أنفسهم ومرتادي الطريق والممتلكات للخطر.

وأشار المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

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