"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان
تشمل عددًا من المحافظات حتى 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
جازان
المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
الطقس
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-11
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
06:20 PM
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان
تشمل عددًا من المحافظات حتى 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.