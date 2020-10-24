النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 395 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

أذربيجان وأرمينيا.. تتحاوران في واشنطن وتتقاتلان بـ"ناجورنو كاراباخ"

اشتباكات جديدة بين الطرفين

اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية حول ناجورنو كاراباخ، اليوم (السبت)، بعد يوم من محادثات في واشنطن لمحاولة إنهاء أكثر المعارك دموية في الجيب الجبلي منذ أكثر من ربع قرن.

وبينت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قتالًا وقع في ناجورنو كاراباخ وحولها، وهي جزء من أذربيجان يسكنه ويسيطر عليه الأرمن العرقيون.

من جهتهم اتهم مسؤولون في "ناجورنو كاراباخ" القوات الأذربيجانية بقصف مبان في ستيباناكيرت، أكبر مدينة في المنطقة، وهو ما نفته باكو، وفقاً لـ"رويترز".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشكل منفصل مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا أمس، في محاولة جديدة لإنهاء ما يقرب من شهر من إراقة الدماء.

وأدى انهيار اتفاقين لوقف إطلاق النار بوساطة روسية بالفعل إلى إضعاف احتمالية نهاية سريعة للقتال الذي اندلع في 27 سبتمبر حول "ناجورنو كاراباخ".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أذربيجان وأرمينيا.. تتحاوران في واشنطن وتتقاتلان بـ"ناجورنو كاراباخ"
سبق

اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية حول ناجورنو كاراباخ، اليوم (السبت)، بعد يوم من محادثات في واشنطن لمحاولة إنهاء أكثر المعارك دموية في الجيب الجبلي منذ أكثر من ربع قرن.

وبينت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قتالًا وقع في ناجورنو كاراباخ وحولها، وهي جزء من أذربيجان يسكنه ويسيطر عليه الأرمن العرقيون.

من جهتهم اتهم مسؤولون في "ناجورنو كاراباخ" القوات الأذربيجانية بقصف مبان في ستيباناكيرت، أكبر مدينة في المنطقة، وهو ما نفته باكو، وفقاً لـ"رويترز".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشكل منفصل مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا أمس، في محاولة جديدة لإنهاء ما يقرب من شهر من إراقة الدماء.

وأدى انهيار اتفاقين لوقف إطلاق النار بوساطة روسية بالفعل إلى إضعاف احتمالية نهاية سريعة للقتال الذي اندلع في 27 سبتمبر حول "ناجورنو كاراباخ".

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
03:04 PM

أذربيجان وأرمينيا.. تتحاوران في واشنطن وتتقاتلان بـ"ناجورنو كاراباخ"

اشتباكات جديدة بين الطرفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
438

اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية حول ناجورنو كاراباخ، اليوم (السبت)، بعد يوم من محادثات في واشنطن لمحاولة إنهاء أكثر المعارك دموية في الجيب الجبلي منذ أكثر من ربع قرن.

وبينت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قتالًا وقع في ناجورنو كاراباخ وحولها، وهي جزء من أذربيجان يسكنه ويسيطر عليه الأرمن العرقيون.

من جهتهم اتهم مسؤولون في "ناجورنو كاراباخ" القوات الأذربيجانية بقصف مبان في ستيباناكيرت، أكبر مدينة في المنطقة، وهو ما نفته باكو، وفقاً لـ"رويترز".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشكل منفصل مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا أمس، في محاولة جديدة لإنهاء ما يقرب من شهر من إراقة الدماء.

وأدى انهيار اتفاقين لوقف إطلاق النار بوساطة روسية بالفعل إلى إضعاف احتمالية نهاية سريعة للقتال الذي اندلع في 27 سبتمبر حول "ناجورنو كاراباخ".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,187
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,649
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,371
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,652

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة