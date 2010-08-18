النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الأفغاني السابق يصل إلى دولة خليجية

بعد فراره من أفغانستان قبل أربعة أيام

كشفت وسائل إعلام أفغانية اليوم الأربعاء، عن الوجهة النهائية للرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني بعد هروبه من أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقالت قناة "كابل نيوز" الأفغانية، اليوم الأربعاء: إن "الرئيس السابق أشرف غني استقر في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد فراره من أفغانستان قبل أربعة أيام".

وأضافت القناة الأفغانية في تغريدة على موقع "تويتر": "قيل في البداية إن أشرف غني قد فر من طاجيكستان إلى عمان؛ لكن مصدرًا أخبَرَ كابل نيوز بأنه يقيم في أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة".

وفر الرئيس السابق أشرف غني من العاصمة كابل، في 15 أغسطس الجاري، مع مجموعة من معاونيه إلى طاجكيستان بعد أن أعلن استقالته من منصبه في حكم أفغانستان.

وسيطرت "طالبان"، الأحد الماضي، على العاصمة كابل، بعد أن سيطرت على كل أفغانستان؛ فضلًا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس الأفغاني السابق يصل إلى دولة خليجية
سبق

كشفت وسائل إعلام أفغانية اليوم الأربعاء، عن الوجهة النهائية للرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني بعد هروبه من أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقالت قناة "كابل نيوز" الأفغانية، اليوم الأربعاء: إن "الرئيس السابق أشرف غني استقر في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد فراره من أفغانستان قبل أربعة أيام".

وأضافت القناة الأفغانية في تغريدة على موقع "تويتر": "قيل في البداية إن أشرف غني قد فر من طاجيكستان إلى عمان؛ لكن مصدرًا أخبَرَ كابل نيوز بأنه يقيم في أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة".

وفر الرئيس السابق أشرف غني من العاصمة كابل، في 15 أغسطس الجاري، مع مجموعة من معاونيه إلى طاجكيستان بعد أن أعلن استقالته من منصبه في حكم أفغانستان.

وسيطرت "طالبان"، الأحد الماضي، على العاصمة كابل، بعد أن سيطرت على كل أفغانستان؛ فضلًا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
02:10 PM

الرئيس الأفغاني السابق يصل إلى دولة خليجية

بعد فراره من أفغانستان قبل أربعة أيام

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
4,325

كشفت وسائل إعلام أفغانية اليوم الأربعاء، عن الوجهة النهائية للرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني بعد هروبه من أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقالت قناة "كابل نيوز" الأفغانية، اليوم الأربعاء: إن "الرئيس السابق أشرف غني استقر في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد فراره من أفغانستان قبل أربعة أيام".

وأضافت القناة الأفغانية في تغريدة على موقع "تويتر": "قيل في البداية إن أشرف غني قد فر من طاجيكستان إلى عمان؛ لكن مصدرًا أخبَرَ كابل نيوز بأنه يقيم في أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة".

وفر الرئيس السابق أشرف غني من العاصمة كابل، في 15 أغسطس الجاري، مع مجموعة من معاونيه إلى طاجكيستان بعد أن أعلن استقالته من منصبه في حكم أفغانستان.

وسيطرت "طالبان"، الأحد الماضي، على العاصمة كابل، بعد أن سيطرت على كل أفغانستان؛ فضلًا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,855
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,387
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,659
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,430

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة