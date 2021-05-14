تعرّف على تفاصيل التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل والذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.

ويتكون التنظيم من 13 مادة، فيما تضمن تحديد آليات وشروط الصرف.

ووفقاً للتنظيم سيكون صرف الإعانة للمؤهلين وفقاً للشروط، لمدة 15 شهراً يكون مبلغ الإعانة الأشهر الأربعة الأولى منها 2000 ريال، ثم 1500 ريال لمدة 4 أشهر، ثم 1000 ريال لمدة 4 أشهر، ثم 750 ريالاً لمدة 3 أشهر.

وسيعمل بالتنظيم بعد 90 يوماً من تاريخ اليوم.