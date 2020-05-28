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في أول يونيو .. البوسنة تعيد فتح الحدود مع الدول المجاورة

تشمل رفع القيود على رحلات الطيران التجارية

أعلنت البوسنة اليوم عن عودة فتح حدودها مع الدول المجاورة في الأول من يونيو بعد إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس وزراء البوسنة زوران تيجلتيا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة أن بلاده ستعيد فتح الحدود، مع دول الجوار كرواتيا وصربيا والجبل الأسود في الأول من يونيو كما سترفع القيود على رحلات الطيران التجارية, والسماح بالسفر من دول أخرى إلى البوسنة لأغراض العمل وكذلك الزيارات لدواعٍ طبية والجنازات.

وقال "سنستمر في مراقبة وضع الوباء"، مشيرًا إلى أن إعادة فتح الحدود ستتم دون قيود.

يُذكر أن البوسنة سجلت حتى اليوم 2462 حالة إصابة بالفيروس و153 وفاة.

فيروس كورونا الجديد البوسنة والهرسك

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في أول يونيو .. البوسنة تعيد فتح الحدود مع الدول المجاورة
سبق

أعلنت البوسنة اليوم عن عودة فتح حدودها مع الدول المجاورة في الأول من يونيو بعد إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس وزراء البوسنة زوران تيجلتيا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة أن بلاده ستعيد فتح الحدود، مع دول الجوار كرواتيا وصربيا والجبل الأسود في الأول من يونيو كما سترفع القيود على رحلات الطيران التجارية, والسماح بالسفر من دول أخرى إلى البوسنة لأغراض العمل وكذلك الزيارات لدواعٍ طبية والجنازات.

وقال "سنستمر في مراقبة وضع الوباء"، مشيرًا إلى أن إعادة فتح الحدود ستتم دون قيود.

يُذكر أن البوسنة سجلت حتى اليوم 2462 حالة إصابة بالفيروس و153 وفاة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
10:15 PM

في أول يونيو .. البوسنة تعيد فتح الحدود مع الدول المجاورة

تشمل رفع القيود على رحلات الطيران التجارية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,581

أعلنت البوسنة اليوم عن عودة فتح حدودها مع الدول المجاورة في الأول من يونيو بعد إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس وزراء البوسنة زوران تيجلتيا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة أن بلاده ستعيد فتح الحدود، مع دول الجوار كرواتيا وصربيا والجبل الأسود في الأول من يونيو كما سترفع القيود على رحلات الطيران التجارية, والسماح بالسفر من دول أخرى إلى البوسنة لأغراض العمل وكذلك الزيارات لدواعٍ طبية والجنازات.

وقال "سنستمر في مراقبة وضع الوباء"، مشيرًا إلى أن إعادة فتح الحدود ستتم دون قيود.

يُذكر أن البوسنة سجلت حتى اليوم 2462 حالة إصابة بالفيروس و153 وفاة.

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