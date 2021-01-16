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وزير الخارجية: فتح سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام

قال: ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر.. بيان العلا سينعكس إيجابًا

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إنه ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر، كما أنه سيتم فتح "سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام".

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره الأردني: بيان العلا سينعكس إيجابًا على دور مجلس التعاون الخليجي، وناقشت مع وزير الخارجية الأردني الملفات الثنائية المشتركة.

وأشار الوزير إلى ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، وقال: بحثنا الوضع في لبنان واليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة.

وقال: تأتي زيارة وزير الخارجية الأردني في لقاء لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور المستمر فيما بيننا تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وأكدنا خلال الاجتماع على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرات السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين، لتحقيق السلام في المنطقة.

وتابع: كما ناقشنا الأوضاع في كلٍّ من: سوريا واليمن ولبنان وليبيا، إضافة إلى التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون دول المنطقة والمملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية: فتح سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام
سبق

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إنه ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر، كما أنه سيتم فتح "سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام".

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره الأردني: بيان العلا سينعكس إيجابًا على دور مجلس التعاون الخليجي، وناقشت مع وزير الخارجية الأردني الملفات الثنائية المشتركة.

وأشار الوزير إلى ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، وقال: بحثنا الوضع في لبنان واليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة.

وقال: تأتي زيارة وزير الخارجية الأردني في لقاء لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور المستمر فيما بيننا تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وأكدنا خلال الاجتماع على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرات السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين، لتحقيق السلام في المنطقة.

وتابع: كما ناقشنا الأوضاع في كلٍّ من: سوريا واليمن ولبنان وليبيا، إضافة إلى التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون دول المنطقة والمملكة العربية السعودية.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
01:56 PM
اخر تعديل
16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
04:03 PM

وزير الخارجية: فتح سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام

قال: ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر.. بيان العلا سينعكس إيجابًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إنه ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر، كما أنه سيتم فتح "سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام".

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره الأردني: بيان العلا سينعكس إيجابًا على دور مجلس التعاون الخليجي، وناقشت مع وزير الخارجية الأردني الملفات الثنائية المشتركة.

وأشار الوزير إلى ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، وقال: بحثنا الوضع في لبنان واليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة.

وقال: تأتي زيارة وزير الخارجية الأردني في لقاء لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور المستمر فيما بيننا تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وأكدنا خلال الاجتماع على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرات السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين، لتحقيق السلام في المنطقة.

وتابع: كما ناقشنا الأوضاع في كلٍّ من: سوريا واليمن ولبنان وليبيا، إضافة إلى التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون دول المنطقة والمملكة العربية السعودية.

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