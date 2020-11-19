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الجيش الإثيوبي يتهم مدير "الصحة العالمية" بدعم تمرد "تيغراي"

"جولا" يتهم "غيبرييسوس" بالعمل لتسهيل حصولهم على الأسلحة

اتهم قائد الجيش الإثيوبي، برهان جولا، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بـ"الضغط لصالح الإقليم المتمرد ومساعدة سلطاته في الحصول على الأسلحة".

ووفق وكالة "فراني برس" قال "جولا" في مؤتمر صحافي، لدى حديثه عن مدير عام منظمة الصحة: عَمِل في دول مجاورة لإدانة الحرب، عَمِل لصالحهم للحصول على الأسلحة.

يُذكر أن "تيدروس" إثيوبي ينحدر من إقليم "تيغراي"، وعمل وزيرًا للصحة في حكومة ائتلافية سابقة بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

قائد الجيش الإثيوبي برهان جولا

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش الإثيوبي يتهم مدير "الصحة العالمية" بدعم تمرد "تيغراي"
سبق

اتهم قائد الجيش الإثيوبي، برهان جولا، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بـ"الضغط لصالح الإقليم المتمرد ومساعدة سلطاته في الحصول على الأسلحة".

ووفق وكالة "فراني برس" قال "جولا" في مؤتمر صحافي، لدى حديثه عن مدير عام منظمة الصحة: عَمِل في دول مجاورة لإدانة الحرب، عَمِل لصالحهم للحصول على الأسلحة.

يُذكر أن "تيدروس" إثيوبي ينحدر من إقليم "تيغراي"، وعمل وزيرًا للصحة في حكومة ائتلافية سابقة بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
01:35 PM

الجيش الإثيوبي يتهم مدير "الصحة العالمية" بدعم تمرد "تيغراي"

"جولا" يتهم "غيبرييسوس" بالعمل لتسهيل حصولهم على الأسلحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم قائد الجيش الإثيوبي، برهان جولا، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بـ"الضغط لصالح الإقليم المتمرد ومساعدة سلطاته في الحصول على الأسلحة".

ووفق وكالة "فراني برس" قال "جولا" في مؤتمر صحافي، لدى حديثه عن مدير عام منظمة الصحة: عَمِل في دول مجاورة لإدانة الحرب، عَمِل لصالحهم للحصول على الأسلحة.

يُذكر أن "تيدروس" إثيوبي ينحدر من إقليم "تيغراي"، وعمل وزيرًا للصحة في حكومة ائتلافية سابقة بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

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