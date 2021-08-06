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"الصحة": تسجيل 954 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1014 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": متحورات كورونا سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها

طالبت المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح

قالت الصحة إن متحورات كورونا سريعة الانتشار وشدّدت على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها بإذن الله، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (954) حالة مؤكدة وتعافي (1014) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10237) حالة، منها (1404) حالات حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(531935) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (513387) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8311) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": متحورات كورونا سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها
سبق

قالت الصحة إن متحورات كورونا سريعة الانتشار وشدّدت على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها بإذن الله، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (954) حالة مؤكدة وتعافي (1014) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10237) حالة، منها (1404) حالات حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(531935) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (513387) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8311) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
03:53 PM

"الصحة": متحورات كورونا سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها

طالبت المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,994

قالت الصحة إن متحورات كورونا سريعة الانتشار وشدّدت على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها بإذن الله، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (954) حالة مؤكدة وتعافي (1014) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10237) حالة، منها (1404) حالات حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(531935) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (513387) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8311) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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