المدينة المنورة.. 449 جولة تفتيشية للتأكد من احترازات كورونا
نفّذتها الصحة وشملت 63 زيارة للمستشفيات و137 للمجمعات الطبية
نفّذت وزارة الصحة بمنطقة المدينة المنورة 449 جولة تفتيشية خلال الفترة من 2 حتى 8 من شهر أغسطس الجاري، وتأتي الجولات للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبيّنت الوزارة أن الجولات شملت 63 زيارة للمستشفيات و137 زيارة للمجمعات الطبية، بالإضافة إلى 218 زيارة للصيدليات و31 زيارة للمراكز.
لقاح كورونا
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
المدينة المنورة.. 449 جولة تفتيشية للتأكد من احترازات كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-10
نفّذت وزارة الصحة بمنطقة المدينة المنورة 449 جولة تفتيشية خلال الفترة من 2 حتى 8 من شهر أغسطس الجاري، وتأتي الجولات للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبيّنت الوزارة أن الجولات شملت 63 زيارة للمستشفيات و137 زيارة للمجمعات الطبية، بالإضافة إلى 218 زيارة للصيدليات و31 زيارة للمراكز.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
11:10 AM
اخر تعديل
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
05:51 AM
المدينة المنورة.. 449 جولة تفتيشية للتأكد من احترازات كورونا
نفّذتها الصحة وشملت 63 زيارة للمستشفيات و137 للمجمعات الطبية
نفّذت وزارة الصحة بمنطقة المدينة المنورة 449 جولة تفتيشية خلال الفترة من 2 حتى 8 من شهر أغسطس الجاري، وتأتي الجولات للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبيّنت الوزارة أن الجولات شملت 63 زيارة للمستشفيات و137 زيارة للمجمعات الطبية، بالإضافة إلى 218 زيارة للصيدليات و31 زيارة للمراكز.