يُذكر أن معهد التدريب بجمعية الأفلاج، مصرح له من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتهدف دوراته التدريبية إلى إكساب المجتمع "رجال ونساء"، المهارات المهنية اللازمة.

وأكدت "خيرية الأفلاج" استعدادها لتقديم دورة تدريبية مجانية للمعلمات والإداريات عن نظام "نور"، وبشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية تقديم دورات تدريبية مجانية عبر معهدها التدريبي "إرواء" للمعلمات والإداريات، ‏تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم.

"خيرية الأفلاج" تقدّم دورات تدريبية مجانية للمعلمات والإداريات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-05 أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية تقديم دورات تدريبية مجانية عبر معهدها التدريبي "إرواء" للمعلمات والإداريات، ‏تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم. وأكدت "خيرية الأفلاج" استعدادها لتقديم دورة تدريبية مجانية للمعلمات والإداريات عن نظام "نور"، وبشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. يُذكر أن معهد التدريب بجمعية الأفلاج، مصرح له من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتهدف دوراته التدريبية إلى إكساب المجتمع "رجال ونساء"، المهارات المهنية اللازمة.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 06:20 PM

"خيرية الأفلاج" تقدّم دورات تدريبية مجانية للمعلمات والإداريات ‏تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم





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أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية تقديم دورات تدريبية مجانية عبر معهدها التدريبي "إرواء" للمعلمات والإداريات، ‏تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم.

وأكدت "خيرية الأفلاج" استعدادها لتقديم دورة تدريبية مجانية للمعلمات والإداريات عن نظام "نور"، وبشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

يُذكر أن معهد التدريب بجمعية الأفلاج، مصرح له من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتهدف دوراته التدريبية إلى إكساب المجتمع "رجال ونساء"، المهارات المهنية اللازمة.