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الولايات المتحدة.. 178 ألف إصابة جديدة بكورونا و1448 وفاة في يوم واحد

كشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الأحد، عن تسجيل أكثر من 177 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، ووفاة 1448 شخصًا بالفيروس.
ووفقًا للجامعة، "سجل الأطباء في الولايات المتحدة 177552 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تم تسجيل الحد الأقصى للزيادة اليومية الجمعة الماضي، بواقع أكثر من 187 ألف إصابة جديدة".

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة.. 178 ألف إصابة جديدة بكورونا و1448 وفاة في يوم واحد
سبق

كشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الأحد، عن تسجيل أكثر من 177 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، ووفاة 1448 شخصًا بالفيروس.
ووفقًا للجامعة، "سجل الأطباء في الولايات المتحدة 177552 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تم تسجيل الحد الأقصى للزيادة اليومية الجمعة الماضي، بواقع أكثر من 187 ألف إصابة جديدة".

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
06:44 PM

الولايات المتحدة.. 178 ألف إصابة جديدة بكورونا و1448 وفاة في يوم واحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الأحد، عن تسجيل أكثر من 177 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، ووفاة 1448 شخصًا بالفيروس.
ووفقًا للجامعة، "سجل الأطباء في الولايات المتحدة 177552 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تم تسجيل الحد الأقصى للزيادة اليومية الجمعة الماضي، بواقع أكثر من 187 ألف إصابة جديدة".

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