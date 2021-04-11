شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على 7 مقيمين لارتكابهم جرائم سرقة سيارات

قُدّرت قيمة المسروقات بـ 300.000 ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه امتدادًا للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تم - بفضل الله - القبض على (7) مقيمين، منهم (5) من الجنسية السودانية، و(2) من الجنسيتين اليمنية والمصرية، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ ارتكبوا جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة المركبات، وإدخالها أحد المستودعات بمحافظة جدة، وتفكيكها وبيعها. وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300.000) ريال.

وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.