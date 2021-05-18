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طقس الثلاثاء.. رياح سطحية وسحب رعدية بهذه المناطق

تقرير الأرصاد: ارتفاع الموج متر إلى مترين وحالة البحر متوسط

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس الثلاثاء.. رياح سطحية وسحب رعدية بهذه المناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
08:12 AM

طقس الثلاثاء.. رياح سطحية وسحب رعدية بهذه المناطق

تقرير الأرصاد: ارتفاع الموج متر إلى مترين وحالة البحر متوسط

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,737

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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