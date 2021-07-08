تفحيط وتباهٍ بتجهيزات مشابهة لـ"الأمنية".. مواطنان في قبضة شرطة الرياض

"الكريديس": ما فعلاه مخالف لنظام المرور ويعرّض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لشخصين يمارسان التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على عدة مركبات وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.

وأشار إلى أنه تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكد "الكريديس" أن تركيب تجهيزات في المركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفًا لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.