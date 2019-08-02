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شاهد.. طيران الأمن يواصل طلعاته الجوية في سماء المدينة المنورة

تصوير: أحمد حاضر: تواصل القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة؛ تنفيذ مهامها في خدمة الحجاج بالمدينة المنورة مع مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها الأمنية والخدمية.

وتضمنت الخطة العامة لطيران الأمن بالحج: تشغيل وحدة المدينة المنورة الموسمية لمواكبة تنقُّل الحجيج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، قبل وبعد أداء مناسك الحج؛ وذلك على فترتين؛ بدأت الأولى من اليوم العشرين من ذي القعدة، وتستمر حتى يوم التروية الثامن من ذي الحجة، فيما تبدأ الفترة الثانية من منتصف نهار يوم الـثالث عشر من ذي الحجة وتستمر حتى مغادرة الحجاج للمدينة المنورة؛ حيث ترافق الطائرات الحجاج في تنقلاتهم إلى المدينة المنورة، وتقوم بمسح مستمر للطرق التي يسلكونها ومتابعة دقيقة للحالة الأمنية والحركة المرورية، بالإضافة إلى مهامها المعتادة؛ ومنها الإخلاء الطبي والإطفاء والإنقاذ، وتقديم الدعم الأمني واللوجيستي للقطاعات الأمنية والجهات الحكومية.

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شاهد.. طيران الأمن يواصل طلعاته الجوية في سماء المدينة المنورة
سبق

تصوير: أحمد حاضر: تواصل القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة؛ تنفيذ مهامها في خدمة الحجاج بالمدينة المنورة مع مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها الأمنية والخدمية.

وتضمنت الخطة العامة لطيران الأمن بالحج: تشغيل وحدة المدينة المنورة الموسمية لمواكبة تنقُّل الحجيج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، قبل وبعد أداء مناسك الحج؛ وذلك على فترتين؛ بدأت الأولى من اليوم العشرين من ذي القعدة، وتستمر حتى يوم التروية الثامن من ذي الحجة، فيما تبدأ الفترة الثانية من منتصف نهار يوم الـثالث عشر من ذي الحجة وتستمر حتى مغادرة الحجاج للمدينة المنورة؛ حيث ترافق الطائرات الحجاج في تنقلاتهم إلى المدينة المنورة، وتقوم بمسح مستمر للطرق التي يسلكونها ومتابعة دقيقة للحالة الأمنية والحركة المرورية، بالإضافة إلى مهامها المعتادة؛ ومنها الإخلاء الطبي والإطفاء والإنقاذ، وتقديم الدعم الأمني واللوجيستي للقطاعات الأمنية والجهات الحكومية.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
05:55 PM

شاهد.. طيران الأمن يواصل طلعاته الجوية في سماء المدينة المنورة

A A A
عبدالله البرقاوي - المدينة المنورة
0
2,562

تصوير: أحمد حاضر: تواصل القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة؛ تنفيذ مهامها في خدمة الحجاج بالمدينة المنورة مع مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها الأمنية والخدمية.

وتضمنت الخطة العامة لطيران الأمن بالحج: تشغيل وحدة المدينة المنورة الموسمية لمواكبة تنقُّل الحجيج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، قبل وبعد أداء مناسك الحج؛ وذلك على فترتين؛ بدأت الأولى من اليوم العشرين من ذي القعدة، وتستمر حتى يوم التروية الثامن من ذي الحجة، فيما تبدأ الفترة الثانية من منتصف نهار يوم الـثالث عشر من ذي الحجة وتستمر حتى مغادرة الحجاج للمدينة المنورة؛ حيث ترافق الطائرات الحجاج في تنقلاتهم إلى المدينة المنورة، وتقوم بمسح مستمر للطرق التي يسلكونها ومتابعة دقيقة للحالة الأمنية والحركة المرورية، بالإضافة إلى مهامها المعتادة؛ ومنها الإخلاء الطبي والإطفاء والإنقاذ، وتقديم الدعم الأمني واللوجيستي للقطاعات الأمنية والجهات الحكومية.

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