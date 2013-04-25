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وزير الرياضة يتابع مباراة الهلال.. و"إيرفي رينارد" ومساعدوه يتابعون مباريات دوري أبطال آسيا

شهدت مباراة الهلال ونظيره الاستقلال الطاجيكي اليوم السبت، المقامة حاليًا على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021، حضور وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

كما حضر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي إيرفي رينارد، لمتابعة مباراة الهلال والاستقلال الطاجيكي.

فيما حضر مساعدو المدير الفني للمنتخب السعودي "لورينت بونادي، محمد أمين، سفيان خياري" في ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية لمتابعة مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل الهلال دوري أبطال آسيا مدرب المنتخب السعودي إيرفي رينارد مدرب المنتخب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يتابع مباراة الهلال.. و"إيرفي رينارد" ومساعدوه يتابعون مباريات دوري أبطال آسيا
سبق

شهدت مباراة الهلال ونظيره الاستقلال الطاجيكي اليوم السبت، المقامة حاليًا على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021، حضور وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

كما حضر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي إيرفي رينارد، لمتابعة مباراة الهلال والاستقلال الطاجيكي.

فيما حضر مساعدو المدير الفني للمنتخب السعودي "لورينت بونادي، محمد أمين، سفيان خياري" في ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية لمتابعة مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
11:36 PM

وزير الرياضة يتابع مباراة الهلال.. و"إيرفي رينارد" ومساعدوه يتابعون مباريات دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت مباراة الهلال ونظيره الاستقلال الطاجيكي اليوم السبت، المقامة حاليًا على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021، حضور وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

كما حضر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي إيرفي رينارد، لمتابعة مباراة الهلال والاستقلال الطاجيكي.

فيما حضر مساعدو المدير الفني للمنتخب السعودي "لورينت بونادي، محمد أمين، سفيان خياري" في ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية لمتابعة مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

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