وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتشمل تأثيرات الحالة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية على محافظتي الوجه وأملج.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، يفيد بنشاط للرياح وأتربة مثارة.

"الوطني للأرصاد": رياح وأتربة على الوجه وأملج وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-22 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، يفيد بنشاط للرياح وأتربة مثارة. وتشمل تأثيرات الحالة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية على محافظتي الوجه وأملج. وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 04:53 PM

"الوطني للأرصاد": رياح وأتربة على الوجه وأملج الحالة تستمرّ حتى الساعة 11:00 مساء اليوم





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، يفيد بنشاط للرياح وأتربة مثارة.

وتشمل تأثيرات الحالة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية على محافظتي الوجه وأملج.

وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.