النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو "القريشي": زيارة وزير الداخلية لباكستان حظيت باهتمام كبير رسمياً وشعبياً

أكد الكاتب والمحلل السياسي الباكستاني أحمد القريشي أن زيارة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إلى باكستان حدث كبير وجلل، منوهاً بالترتيبات الأمنية الخاصة التي قامت بها الأجهزة الأمنية الباكستانية والاهتمام الكبير على المستوى الرسمي والشعبي.

وأشار إلى أن أكثر من ١٠٠ قناة باكستانية تولت التغطية الإعلامية لهذه الزيارة.

‏وأوضح "القريشي" خلال حديثه في برنامج (أحداث ٢٤) من تقديم الزميل سليمان العيدي على قناة" ٢٤ سعودي"، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية متجذرة وضاربة في عمق التاريخ الحديث بين الدولتين.

‏وأضاف أن المملكة وقيادتها دعمت حركة استقلال باكستان ودعمت المملكة القادة السياسيين الباكستانيين من أجل حصولهم على الاستقلال من بريطانيا فيما يعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى أكثر من ٨٠ عاماً.

‏وقال إن "العلاقات بين المملكة وباكستان غيرت مسار التاريخ الحديث في منطقتنا، ولا ننسى أن هاتين الدولتين تعاونتا معاً على دحر الاتحاد السوفييتي وكان قوة عظمى في أفغانستان، فالمملكة وباكستان بتعاونهما غيرا مجرى التاريخ في هذه المنطقة الحيوية أفغانستان ومنطقة آسيا الوسطى ومنطقة الخليج العربي ".

وزير الداخلية باكستان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو "القريشي": زيارة وزير الداخلية لباكستان حظيت باهتمام كبير رسمياً وشعبياً
سبق

أكد الكاتب والمحلل السياسي الباكستاني أحمد القريشي أن زيارة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إلى باكستان حدث كبير وجلل، منوهاً بالترتيبات الأمنية الخاصة التي قامت بها الأجهزة الأمنية الباكستانية والاهتمام الكبير على المستوى الرسمي والشعبي.

وأشار إلى أن أكثر من ١٠٠ قناة باكستانية تولت التغطية الإعلامية لهذه الزيارة.

‏وأوضح "القريشي" خلال حديثه في برنامج (أحداث ٢٤) من تقديم الزميل سليمان العيدي على قناة" ٢٤ سعودي"، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية متجذرة وضاربة في عمق التاريخ الحديث بين الدولتين.

‏وأضاف أن المملكة وقيادتها دعمت حركة استقلال باكستان ودعمت المملكة القادة السياسيين الباكستانيين من أجل حصولهم على الاستقلال من بريطانيا فيما يعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى أكثر من ٨٠ عاماً.

‏وقال إن "العلاقات بين المملكة وباكستان غيرت مسار التاريخ الحديث في منطقتنا، ولا ننسى أن هاتين الدولتين تعاونتا معاً على دحر الاتحاد السوفييتي وكان قوة عظمى في أفغانستان، فالمملكة وباكستان بتعاونهما غيرا مجرى التاريخ في هذه المنطقة الحيوية أفغانستان ومنطقة آسيا الوسطى ومنطقة الخليج العربي ".

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
07:55 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:49 PM

بالفيديو "القريشي": زيارة وزير الداخلية لباكستان حظيت باهتمام كبير رسمياً وشعبياً

A A A
يوسف سفر - الرياض
0
583

أكد الكاتب والمحلل السياسي الباكستاني أحمد القريشي أن زيارة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إلى باكستان حدث كبير وجلل، منوهاً بالترتيبات الأمنية الخاصة التي قامت بها الأجهزة الأمنية الباكستانية والاهتمام الكبير على المستوى الرسمي والشعبي.

وأشار إلى أن أكثر من ١٠٠ قناة باكستانية تولت التغطية الإعلامية لهذه الزيارة.

‏وأوضح "القريشي" خلال حديثه في برنامج (أحداث ٢٤) من تقديم الزميل سليمان العيدي على قناة" ٢٤ سعودي"، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية متجذرة وضاربة في عمق التاريخ الحديث بين الدولتين.

‏وأضاف أن المملكة وقيادتها دعمت حركة استقلال باكستان ودعمت المملكة القادة السياسيين الباكستانيين من أجل حصولهم على الاستقلال من بريطانيا فيما يعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى أكثر من ٨٠ عاماً.

‏وقال إن "العلاقات بين المملكة وباكستان غيرت مسار التاريخ الحديث في منطقتنا، ولا ننسى أن هاتين الدولتين تعاونتا معاً على دحر الاتحاد السوفييتي وكان قوة عظمى في أفغانستان، فالمملكة وباكستان بتعاونهما غيرا مجرى التاريخ في هذه المنطقة الحيوية أفغانستان ومنطقة آسيا الوسطى ومنطقة الخليج العربي ".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,541
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,009
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,048

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة