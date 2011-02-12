"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على جازان
تشمل محافظات عدة وتستمر حتى 5 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان.
وتشمل الحالة محافظات: صبيا، وبيش، والدرب، وأبو عريش، وضمد، وجزر فرسان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
المركز الوطني للأرصاد
"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-11
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان.
وتشمل الحالة محافظات: صبيا، وبيش، والدرب، وأبو عريش، وضمد، وجزر فرسان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
02:00 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على جازان
تشمل محافظات عدة وتستمر حتى 5 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان.
وتشمل الحالة محافظات: صبيا، وبيش، والدرب، وأبو عريش، وضمد، وجزر فرسان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.