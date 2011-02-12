"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على جازان

تشمل محافظات عدة وتستمر حتى 5 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان.

وتشمل الحالة محافظات: صبيا، وبيش، والدرب، وأبو عريش، وضمد، وجزر فرسان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.