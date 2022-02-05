"جداريات أوايسس".. نقلةٌ بصرية وفنية لزوار موسم الرياض

امتداد مُعاصر لفنون الرسم الجداري في الكهوف القديمة

تركت الرسومات الجدارية في "أوايسس"، إحدى وجهات موسم الرياض، بصمةً فنية جديدة في أنحاء المنطقة؛ حيث مثّلت امتدادًا معاصرًا لفنون الرسم الجداري في كهوف المستوطنات البشرية القديمة.

وتُعد الرسوم الجدارية الحالية امتدادًا لرسومات الكهوف والجبال القديمة، وتمثل الجداريات امتدادًا لفنون الرسم في "بوليفارد رياض سيتي" التي وثّقت جدارياتُها نحو 16 مشهدًا جذابًا يحمل رموزًا فنية وأبعادًا جمالية.

وتتميز الجداريات التي رسمتها الفنانة السعودية نورة بنت سعيدان في "أوايسس"، بتعزيز مكانة الهوية المجتمعية والبيئية والفنية في موسم الرياض، عبر استخدام الزخارف المنوعة، وتحويلها لأشكال فنية وهندسية تمنح الزوار أحاسيس فريدة من خلال التصاميم والألوان والمعالجات الموضعية.

وتعتبر "أوايسس" (Oasis) واحدةً من مناطق الفعاليات الترفيهية في الموسم، افتتحت في 4 ديسمبر 2021، وتستهدف عدة شرائح منها: العائلات والأفراد والبالغون وحديثو السن، وتعد ضمن الوجهات التي تستهدف الباحثين عن الهدوء الممتزج بالفخامة والتجربة الفاخرة.

وتتميز منطقة "أوايسس" بطابعها العام الذي يستقطب الباحثين عن الهدوء بعيدًا عن الأجواء الصاخبة للمدن؛ إذ تتوفر في المنطقة تجربة الهدوء والفخامة بين كثبان النفود، مع تهيئة أجواء مريحة وفاخرة للزوار، تُمكنهم من الاستمتاع بفعاليات المنطقة والبقاء فيها لأطول مدة ممكنة.