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مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية

نسبة الاستخلاص تبلغ 95%.. وبإجمالي استثمارات مليار دولار

أعلنت مصر، الثلاثاء، تحقيق كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية، باحتياطي يُقَدّر بأكثر من مليون أوقية (أونصة) من الذهب.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، أن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية.

وقالت الوزارة: إن نسبة الاستخلاص تبلغ 95% "والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات المقبلة أكثر من مليار دولار".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تساهم في شركة شلاتين كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية.

وذكر البيان أنه سيجري تكوين شركة جديدة بين شلاتين وهيئة الثروة المعدنية لمباشرة العمليات في منطقة الكشف؛ لتصبح ثالث شركة في مصر تعمل في استخراج الذهب والمعادن المصاحبة، إلى جانب شركة السكري لمناجم الذهب، وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وتابع: "من المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار".

مصر

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مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية
سبق

أعلنت مصر، الثلاثاء، تحقيق كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية، باحتياطي يُقَدّر بأكثر من مليون أوقية (أونصة) من الذهب.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، أن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية.

وقالت الوزارة: إن نسبة الاستخلاص تبلغ 95% "والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات المقبلة أكثر من مليار دولار".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تساهم في شركة شلاتين كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية.

وذكر البيان أنه سيجري تكوين شركة جديدة بين شلاتين وهيئة الثروة المعدنية لمباشرة العمليات في منطقة الكشف؛ لتصبح ثالث شركة في مصر تعمل في استخراج الذهب والمعادن المصاحبة، إلى جانب شركة السكري لمناجم الذهب، وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وتابع: "من المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار".

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
12:09 PM

مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية

نسبة الاستخلاص تبلغ 95%.. وبإجمالي استثمارات مليار دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مصر، الثلاثاء، تحقيق كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية، باحتياطي يُقَدّر بأكثر من مليون أوقية (أونصة) من الذهب.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، أن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية.

وقالت الوزارة: إن نسبة الاستخلاص تبلغ 95% "والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات المقبلة أكثر من مليار دولار".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تساهم في شركة شلاتين كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية.

وذكر البيان أنه سيجري تكوين شركة جديدة بين شلاتين وهيئة الثروة المعدنية لمباشرة العمليات في منطقة الكشف؛ لتصبح ثالث شركة في مصر تعمل في استخراج الذهب والمعادن المصاحبة، إلى جانب شركة السكري لمناجم الذهب، وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وتابع: "من المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار".

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