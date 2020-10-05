النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حينما سقطت الطائرة

كتبتُ هذا المقال، ثم قمتُ بالتعديل عليه كثيرًا؛ لأني جاهدًا أحاول إيصال فكرتي دون تأويل آخر. قصص النجاح والكفاح والإلهام تأسرني كثيرًا.. فأحيانًا أبحث يمنة ويسرة عن شيء أستفيد منه، ولأستنبط الفوائد كذلك، حتى وقعت على أحد المواقف العجيبة - سبحان الله - التي لم أسمع بها من قبل؛ لأنقلها لكم بتصرف!

بداية الموقف عام 1993م. كان منتخب زامبيا الإفريقي لكرة القدم منتخبًا قويًّا، وفي صفوفه لاعب زامبي محترف، اسمه "كالوشا بواليا".

يُذكر أن "كالوشا" اختلف مع مدرب منتخبه بسبب استبعاده من مباراة لمنتخب بلاده، وعجز عن إقناع المدرب باللعب رغم أهمية ذلك.

يُشاع أن "كالوشا" بكى، وشعر بظلم، وأن الدنيا أظلمت في وجهه بعد استبعاده.. ثم طلبوا منه السفر للحاق بالفريق لكنه رفض.

ماذا حدث بعد ذلك؟!

المفاجأة هنا أن الطائرة التي سافر بها المنتخب الزامبي وقعت، وتحطمت، ومات 30 شخصًا، من بينهم 18 من أفراد بعثة المنتخب الزامبي، خلال رحلتها من العاصمة الجابونية "ليبرفيل" إلى السنغال؛ إذ سقطت الطائرة في المحيط الأطلسي على عمق 500 متر.

عاش "كالوشا"، ونجا؛ ليصبح لاحقًا مدربًا لمنتخب بلاده لفئة الشباب، وقاد بلاده لنهائي أمم إفريقيا، وهو الآن وزير للشباب والرياضة ببلاده!

مَن كان يعلم أن هذا الشاب كان من أهدافه في أيام لعب مباراة مهمة، والآن يقود دفة الرياضة كاملة في بلاده، بعد أن شاء الله له النجاة، وعدم الذهاب في تلك الرحلة.

أهمس لهم من بعيد، وهم يعرفون أنفسهم، وأقول: قصص المعاناة ثم تبديل الحال للأفضل كثيرة. فأنا –والله- كاتم للهم الذي أصاب البعض، ودمعة إحداهن، وحديث آخر بحرقة ما زال يرن في أذني خلال حوارهم معي هذه الأيام. وصدقًا لم أستطع أن أحرك ساكنًا لهم إلا الدعاء في أثناء الحديث، أو في ظهر الغيب.

فتذكروا دائمًا أن الخير فيما اختاره لكم الله، ورددوا باستمرار { وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ}. وليكن شعارك دائمًا وأبدًا (كن مع الله ولا تبالِ).

بدر الغامدي

الرئيسية/ المملكة

اعلان
حينما سقطت الطائرة
سبق

كتبتُ هذا المقال، ثم قمتُ بالتعديل عليه كثيرًا؛ لأني جاهدًا أحاول إيصال فكرتي دون تأويل آخر. قصص النجاح والكفاح والإلهام تأسرني كثيرًا.. فأحيانًا أبحث يمنة ويسرة عن شيء أستفيد منه، ولأستنبط الفوائد كذلك، حتى وقعت على أحد المواقف العجيبة - سبحان الله - التي لم أسمع بها من قبل؛ لأنقلها لكم بتصرف!

بداية الموقف عام 1993م. كان منتخب زامبيا الإفريقي لكرة القدم منتخبًا قويًّا، وفي صفوفه لاعب زامبي محترف، اسمه "كالوشا بواليا".

يُذكر أن "كالوشا" اختلف مع مدرب منتخبه بسبب استبعاده من مباراة لمنتخب بلاده، وعجز عن إقناع المدرب باللعب رغم أهمية ذلك.

يُشاع أن "كالوشا" بكى، وشعر بظلم، وأن الدنيا أظلمت في وجهه بعد استبعاده.. ثم طلبوا منه السفر للحاق بالفريق لكنه رفض.

ماذا حدث بعد ذلك؟!

المفاجأة هنا أن الطائرة التي سافر بها المنتخب الزامبي وقعت، وتحطمت، ومات 30 شخصًا، من بينهم 18 من أفراد بعثة المنتخب الزامبي، خلال رحلتها من العاصمة الجابونية "ليبرفيل" إلى السنغال؛ إذ سقطت الطائرة في المحيط الأطلسي على عمق 500 متر.

عاش "كالوشا"، ونجا؛ ليصبح لاحقًا مدربًا لمنتخب بلاده لفئة الشباب، وقاد بلاده لنهائي أمم إفريقيا، وهو الآن وزير للشباب والرياضة ببلاده!

مَن كان يعلم أن هذا الشاب كان من أهدافه في أيام لعب مباراة مهمة، والآن يقود دفة الرياضة كاملة في بلاده، بعد أن شاء الله له النجاة، وعدم الذهاب في تلك الرحلة.

أهمس لهم من بعيد، وهم يعرفون أنفسهم، وأقول: قصص المعاناة ثم تبديل الحال للأفضل كثيرة. فأنا –والله- كاتم للهم الذي أصاب البعض، ودمعة إحداهن، وحديث آخر بحرقة ما زال يرن في أذني خلال حوارهم معي هذه الأيام. وصدقًا لم أستطع أن أحرك ساكنًا لهم إلا الدعاء في أثناء الحديث، أو في ظهر الغيب.

فتذكروا دائمًا أن الخير فيما اختاره لكم الله، ورددوا باستمرار { وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ}. وليكن شعارك دائمًا وأبدًا (كن مع الله ولا تبالِ).

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
12:41 AM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
02:13 AM

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي - جدة
A A A
0
98

كتبتُ هذا المقال، ثم قمتُ بالتعديل عليه كثيرًا؛ لأني جاهدًا أحاول إيصال فكرتي دون تأويل آخر. قصص النجاح والكفاح والإلهام تأسرني كثيرًا.. فأحيانًا أبحث يمنة ويسرة عن شيء أستفيد منه، ولأستنبط الفوائد كذلك، حتى وقعت على أحد المواقف العجيبة - سبحان الله - التي لم أسمع بها من قبل؛ لأنقلها لكم بتصرف!

بداية الموقف عام 1993م. كان منتخب زامبيا الإفريقي لكرة القدم منتخبًا قويًّا، وفي صفوفه لاعب زامبي محترف، اسمه "كالوشا بواليا".

يُذكر أن "كالوشا" اختلف مع مدرب منتخبه بسبب استبعاده من مباراة لمنتخب بلاده، وعجز عن إقناع المدرب باللعب رغم أهمية ذلك.

يُشاع أن "كالوشا" بكى، وشعر بظلم، وأن الدنيا أظلمت في وجهه بعد استبعاده.. ثم طلبوا منه السفر للحاق بالفريق لكنه رفض.

ماذا حدث بعد ذلك؟!

المفاجأة هنا أن الطائرة التي سافر بها المنتخب الزامبي وقعت، وتحطمت، ومات 30 شخصًا، من بينهم 18 من أفراد بعثة المنتخب الزامبي، خلال رحلتها من العاصمة الجابونية "ليبرفيل" إلى السنغال؛ إذ سقطت الطائرة في المحيط الأطلسي على عمق 500 متر.

عاش "كالوشا"، ونجا؛ ليصبح لاحقًا مدربًا لمنتخب بلاده لفئة الشباب، وقاد بلاده لنهائي أمم إفريقيا، وهو الآن وزير للشباب والرياضة ببلاده!

مَن كان يعلم أن هذا الشاب كان من أهدافه في أيام لعب مباراة مهمة، والآن يقود دفة الرياضة كاملة في بلاده، بعد أن شاء الله له النجاة، وعدم الذهاب في تلك الرحلة.

أهمس لهم من بعيد، وهم يعرفون أنفسهم، وأقول: قصص المعاناة ثم تبديل الحال للأفضل كثيرة. فأنا –والله- كاتم للهم الذي أصاب البعض، ودمعة إحداهن، وحديث آخر بحرقة ما زال يرن في أذني خلال حوارهم معي هذه الأيام. وصدقًا لم أستطع أن أحرك ساكنًا لهم إلا الدعاء في أثناء الحديث، أو في ظهر الغيب.

فتذكروا دائمًا أن الخير فيما اختاره لكم الله، ورددوا باستمرار { وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ}. وليكن شعارك دائمًا وأبدًا (كن مع الله ولا تبالِ).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,617
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,277
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,432
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,102

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة