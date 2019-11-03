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"مدني خيبر" يحرر إصبع طفل من خاتم ويخرج جسمًا معدنيًا من يد آخر

تحت إشراف فريق طبي من المستشفى و"الشخصان" بصحة جيدة

حرر أفراد الدفاع المدني بمحافظة خيبر، التابعة لمنطقة المدينة المنورة إصبعًا عالقًا لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا، كما أخرجوا جسمًا معدنيًا من يد شخص آخر نتيجة حادث مروري، وذلك تحت إشراف فريق طبي من مستشفى الملك فهد بالمدينة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن بلاغًا ورد عند الساعة ١١:١٧ صباح اليوم الأحد من مواطن "حضوريًا" للفرقة مع ابنه بمحافظة خيبر، يفيد بأن خاتماً علق في إصبع ابنه البالغ ١٣ عامًا، مشيرًا إلى أن فرقة الإنقاذ قصت الخاتم، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وأضاف "الجهني" أنه ورد بلاغ عند الساعة ١٨:٣٠ من مساء أمس السبت من طوارئ مستشفى الملك فهد عن احتجاز يد شخص بجسم معدني، مشيرًا إلى أنه جرى توجيه فريق الإنقاذ، حيث اتضح دخول جسم معدني باليد اليسرى نتيجة حادث مروري، مؤكدًا أنه تم إخراجه وتحرير اليد تحت إشراف فريق طبي من المستشفى، والشخص بصحة جيدة ولله الحمد.

الدفاع المدني محافظة خيبر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني خيبر" يحرر إصبع طفل من خاتم ويخرج جسمًا معدنيًا من يد آخر
سبق

حرر أفراد الدفاع المدني بمحافظة خيبر، التابعة لمنطقة المدينة المنورة إصبعًا عالقًا لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا، كما أخرجوا جسمًا معدنيًا من يد شخص آخر نتيجة حادث مروري، وذلك تحت إشراف فريق طبي من مستشفى الملك فهد بالمدينة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن بلاغًا ورد عند الساعة ١١:١٧ صباح اليوم الأحد من مواطن "حضوريًا" للفرقة مع ابنه بمحافظة خيبر، يفيد بأن خاتماً علق في إصبع ابنه البالغ ١٣ عامًا، مشيرًا إلى أن فرقة الإنقاذ قصت الخاتم، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وأضاف "الجهني" أنه ورد بلاغ عند الساعة ١٨:٣٠ من مساء أمس السبت من طوارئ مستشفى الملك فهد عن احتجاز يد شخص بجسم معدني، مشيرًا إلى أنه جرى توجيه فريق الإنقاذ، حيث اتضح دخول جسم معدني باليد اليسرى نتيجة حادث مروري، مؤكدًا أنه تم إخراجه وتحرير اليد تحت إشراف فريق طبي من المستشفى، والشخص بصحة جيدة ولله الحمد.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
07:43 PM

"مدني خيبر" يحرر إصبع طفل من خاتم ويخرج جسمًا معدنيًا من يد آخر

تحت إشراف فريق طبي من المستشفى و"الشخصان" بصحة جيدة

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ماجد الرفاعي - خيبر
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حرر أفراد الدفاع المدني بمحافظة خيبر، التابعة لمنطقة المدينة المنورة إصبعًا عالقًا لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا، كما أخرجوا جسمًا معدنيًا من يد شخص آخر نتيجة حادث مروري، وذلك تحت إشراف فريق طبي من مستشفى الملك فهد بالمدينة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن بلاغًا ورد عند الساعة ١١:١٧ صباح اليوم الأحد من مواطن "حضوريًا" للفرقة مع ابنه بمحافظة خيبر، يفيد بأن خاتماً علق في إصبع ابنه البالغ ١٣ عامًا، مشيرًا إلى أن فرقة الإنقاذ قصت الخاتم، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وأضاف "الجهني" أنه ورد بلاغ عند الساعة ١٨:٣٠ من مساء أمس السبت من طوارئ مستشفى الملك فهد عن احتجاز يد شخص بجسم معدني، مشيرًا إلى أنه جرى توجيه فريق الإنقاذ، حيث اتضح دخول جسم معدني باليد اليسرى نتيجة حادث مروري، مؤكدًا أنه تم إخراجه وتحرير اليد تحت إشراف فريق طبي من المستشفى، والشخص بصحة جيدة ولله الحمد.

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