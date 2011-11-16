"السبيعي": مدينة الأمير محمد بن سلمان ستخدم القطاع غير الربحي بالمملكة

أكد أنها تتمحور حول الإنسان وتوفر بيئة تُشجّع على التعلّم والابتكار لبناء مجتمع متطور

‬نوّه المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة بالرياض عبدالله بن عبيد السبيعي بإطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، لتكون المدينة نموذجاً مُلهِماً لتطوير القطاع غير الربحي عالمياً، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

وقال "السبيعي": ‏أبارك للوطن هذا المشروع التنموي الكبير الذي يستهدف تطوير القطاع غير الربحي، ويأتي وفق أجود الخطط وأعلى الخبرات المؤسسية المحلية والعالمية، وأرفع شكري وتقديري لسمو ولي العهد على ما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم وتمكين.

وأشار "السبيعي" إلى أن هذا المشروع العملاق ما هو إلا امتداد لرؤية الأمير محمد بن سلمان لإثراء التجربة الإنسانية ومواصلة لجهوده في رسم ملامح مستقبل واعد للجميع نفخر جميعاً في القطاع غير الربحي بالإعلان عن مدينة محمد بن سلمان كأهم مدينة غير ربحية في العالم تتمحور حول الإنسان وتوفر بيئة تشجع على التعلم والابتكار لبناء مجتمع متطور ومستدام لخدمة القطاع وتطويره في السنوات القادمة القريبة، وذلك من خلال ما سوف توفره هذه المدينة من فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات تساعدهم وتُمكّنهم في مواجهة تحديات المستقبل، وكذلك تكون بوابة تأهيل لقيادات المستقبل.

وختم المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة بالرياض بقوله: "بلا شك ستخدم هذه المدينة جمعيات القطاع غير الربحي؛ من خلال طرح فرص استثمارية لذوي المساهمات المجتمعية حول العالم".