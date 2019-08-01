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مختص: تعديلات نظام وثائق السفر حذفت سلطة الولاية على المرأة في السفر

قال "السفر بلا إذن الولي ليس بشكل مطلق.. ستحدد له ضوابط"

أكد المحامي سلطان الزاحم المستشار السابق في لجنة صياغة الأنظمة بوزارة العدل إن التعديلات التي أقرتها الجهات المعنية على نظام وثائق السفر، حذفت سلطة الولاية على المرأة في السفر.
وقال في تعليقه: "سفر المرأة بلا إذن وليها ليس بشكل مطلق حيث ستحدد اللائحة التنفيذية الضوابط لذلك".

وأضاف "شمل تعديل نظام وثائق السفر منح جواز السفر لمن يقدم الطلب من المواطنين (ذكر أو أنثى)، وعلق النظام تفسير ذلك لما ستحدده اللائحة التتفيذية".
وزاد بقوله "التغيير الفعلي هو في حذف المادة 3، حيث كانت تسمح بإضافة الزوجة والبنات غير المتزوجات وأبناء القصّر لجواز الأب".
وقال "المادة الرابعة والتي كانت تسمح بإصدار جواز مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية".
وأكد الزاحم بأن التعديل هو في حذف سلطة الولاية في السفر، وأوعز تفسير ذلك لما ستحدده اللائحة التنفيذية، ويفهم من ذلك تحديد العمر والحالة الاجتماعية وغيرها من الضوابط التي سيتم مراعاتها بما ينسجم مع طبيعة المجتمع".
وأشار إلى أن كثيراً من المحامين رصدوا حالات تعسف وابتزاز من الولي ضد المرأة لإصدار الإذن بالسفر لمن يملكه، وبالتأكيد الموافقة لن تكون بشكل مطلق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختص: تعديلات نظام وثائق السفر حذفت سلطة الولاية على المرأة في السفر
سبق

أكد المحامي سلطان الزاحم المستشار السابق في لجنة صياغة الأنظمة بوزارة العدل إن التعديلات التي أقرتها الجهات المعنية على نظام وثائق السفر، حذفت سلطة الولاية على المرأة في السفر.
وقال في تعليقه: "سفر المرأة بلا إذن وليها ليس بشكل مطلق حيث ستحدد اللائحة التنفيذية الضوابط لذلك".

وأضاف "شمل تعديل نظام وثائق السفر منح جواز السفر لمن يقدم الطلب من المواطنين (ذكر أو أنثى)، وعلق النظام تفسير ذلك لما ستحدده اللائحة التتفيذية".
وزاد بقوله "التغيير الفعلي هو في حذف المادة 3، حيث كانت تسمح بإضافة الزوجة والبنات غير المتزوجات وأبناء القصّر لجواز الأب".
وقال "المادة الرابعة والتي كانت تسمح بإصدار جواز مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية".
وأكد الزاحم بأن التعديل هو في حذف سلطة الولاية في السفر، وأوعز تفسير ذلك لما ستحدده اللائحة التنفيذية، ويفهم من ذلك تحديد العمر والحالة الاجتماعية وغيرها من الضوابط التي سيتم مراعاتها بما ينسجم مع طبيعة المجتمع".
وأشار إلى أن كثيراً من المحامين رصدوا حالات تعسف وابتزاز من الولي ضد المرأة لإصدار الإذن بالسفر لمن يملكه، وبالتأكيد الموافقة لن تكون بشكل مطلق".

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
08:56 PM

مختص: تعديلات نظام وثائق السفر حذفت سلطة الولاية على المرأة في السفر

قال "السفر بلا إذن الولي ليس بشكل مطلق.. ستحدد له ضوابط"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
61
52,008

أكد المحامي سلطان الزاحم المستشار السابق في لجنة صياغة الأنظمة بوزارة العدل إن التعديلات التي أقرتها الجهات المعنية على نظام وثائق السفر، حذفت سلطة الولاية على المرأة في السفر.
وقال في تعليقه: "سفر المرأة بلا إذن وليها ليس بشكل مطلق حيث ستحدد اللائحة التنفيذية الضوابط لذلك".

وأضاف "شمل تعديل نظام وثائق السفر منح جواز السفر لمن يقدم الطلب من المواطنين (ذكر أو أنثى)، وعلق النظام تفسير ذلك لما ستحدده اللائحة التتفيذية".
وزاد بقوله "التغيير الفعلي هو في حذف المادة 3، حيث كانت تسمح بإضافة الزوجة والبنات غير المتزوجات وأبناء القصّر لجواز الأب".
وقال "المادة الرابعة والتي كانت تسمح بإصدار جواز مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية".
وأكد الزاحم بأن التعديل هو في حذف سلطة الولاية في السفر، وأوعز تفسير ذلك لما ستحدده اللائحة التنفيذية، ويفهم من ذلك تحديد العمر والحالة الاجتماعية وغيرها من الضوابط التي سيتم مراعاتها بما ينسجم مع طبيعة المجتمع".
وأشار إلى أن كثيراً من المحامين رصدوا حالات تعسف وابتزاز من الولي ضد المرأة لإصدار الإذن بالسفر لمن يملكه، وبالتأكيد الموافقة لن تكون بشكل مطلق".

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