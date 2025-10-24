النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحقيل": 1200 وحدة معدل الشراء اليومي لوحدات برنامج "سكني"

قال: الوزارة تهدف لإيجاد المسكن المناسب لكل المواطنين باختلاف قدراتهم

أكّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن معدل الشراء اليومي لمشاريع برنامج سكني أكثر من ١٢٠٠ وحدة سكنية يومياً، وأرجع ذلك لوعي المواطن واستسهاله للتجربة، بالإضافة إلى تعاون البنوك والمطورين في إنجاح تجربة برنامج "سكني".

وقال، خلال زيارته التفقدية لمشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة: إن الوزارة تهدف إلى إيجاد المسكن المناسب لكل المواطنين، باختلاف قدراتهم المالية، وإنها توصلت إلى صيغة مع البنوك المحلية لتمويل سكن المواطنين حتى الذين ليس لديهم حسابات الرواتب لدى البنك.

كما أشاد عقب جولته التي أجراها داخل منشآت مشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة بما رآه من إنجاز كبير على أرض المشروع، وتسارع أعمال البناء، مؤكداً أن مشروع الجوار السكني من المشاريع الجاذبة للمواطنين لمكانه المميز، وللمكانة الشريفة للمدينة المنورة.

كما ناقش عدداً من القضايا التي تخص المشروع مع رئيس مجلس الإدارة بشركة عبر المملكة العقارية سليمان بن سليم الحربي، والرئيس التنفيذي للشركة عبدالوهاب بن سليم الحربي، فيما اطلع على عرض موجز لإنجازات المشروع ومراحله القادمة قدمها المهندس بدر العنزي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة عبر المملكة العقارية، التي تقوم على تطوير المشروع.

وقد شارك في الزيارة الأمير سعود بن طلال بن بدر، مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة هو أحد مشاريع وزارة الإسكان ضمن برنامج "سكني"، ويقع المشروع على مساحة ٣٥٠ ألف م٢ داخل حدّ الحرم، ووسط النطاق العمراني الحيوي للمدينة المنورة، وعلى ربوة مرتفعة تحقق رؤية بانورامية واسعة لمعظم معالم المدينة، يحدّ المشروع من الجنوب طريق علي بن أبي طالب، ومن الغرب مستشفى الولادة والأطفال، ومن الشرق الطريق الدائري الثاني، ومن الشمال فيلات الإسكان وطريق الرياض. ويتكون المشروع من 11 مجموعة تحتوي على ٥٦ بناية سكنية. كما تحوي أرض المشروع مرافق حيوية وملاحق تشمل مركزاً صحياً، ومدارس ابتدائية للبنين والبنات، وحضانات للأطفال، ومحلات تجارية ومطاعم ومقاهي وسط المشروع، بالإضافة إلى شريط تجاري على طول الواجهة الجنوبية بطول ١٠٠٠م، كما تحيط بمباني المشروع حدائق خاصة ومواقف سيارات للسكان والزوار.

ويحيط بالمشروع من جهاته المختلفة العديد من مراكز التسوق، والمطاعم، والمستشفيات، والمدارس، والجهات الحكومية.

وزير الإسكان سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحقيل": 1200 وحدة معدل الشراء اليومي لوحدات برنامج "سكني"
سبق

أكّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن معدل الشراء اليومي لمشاريع برنامج سكني أكثر من ١٢٠٠ وحدة سكنية يومياً، وأرجع ذلك لوعي المواطن واستسهاله للتجربة، بالإضافة إلى تعاون البنوك والمطورين في إنجاح تجربة برنامج "سكني".

وقال، خلال زيارته التفقدية لمشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة: إن الوزارة تهدف إلى إيجاد المسكن المناسب لكل المواطنين، باختلاف قدراتهم المالية، وإنها توصلت إلى صيغة مع البنوك المحلية لتمويل سكن المواطنين حتى الذين ليس لديهم حسابات الرواتب لدى البنك.

كما أشاد عقب جولته التي أجراها داخل منشآت مشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة بما رآه من إنجاز كبير على أرض المشروع، وتسارع أعمال البناء، مؤكداً أن مشروع الجوار السكني من المشاريع الجاذبة للمواطنين لمكانه المميز، وللمكانة الشريفة للمدينة المنورة.

كما ناقش عدداً من القضايا التي تخص المشروع مع رئيس مجلس الإدارة بشركة عبر المملكة العقارية سليمان بن سليم الحربي، والرئيس التنفيذي للشركة عبدالوهاب بن سليم الحربي، فيما اطلع على عرض موجز لإنجازات المشروع ومراحله القادمة قدمها المهندس بدر العنزي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة عبر المملكة العقارية، التي تقوم على تطوير المشروع.

وقد شارك في الزيارة الأمير سعود بن طلال بن بدر، مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة هو أحد مشاريع وزارة الإسكان ضمن برنامج "سكني"، ويقع المشروع على مساحة ٣٥٠ ألف م٢ داخل حدّ الحرم، ووسط النطاق العمراني الحيوي للمدينة المنورة، وعلى ربوة مرتفعة تحقق رؤية بانورامية واسعة لمعظم معالم المدينة، يحدّ المشروع من الجنوب طريق علي بن أبي طالب، ومن الغرب مستشفى الولادة والأطفال، ومن الشرق الطريق الدائري الثاني، ومن الشمال فيلات الإسكان وطريق الرياض. ويتكون المشروع من 11 مجموعة تحتوي على ٥٦ بناية سكنية. كما تحوي أرض المشروع مرافق حيوية وملاحق تشمل مركزاً صحياً، ومدارس ابتدائية للبنين والبنات، وحضانات للأطفال، ومحلات تجارية ومطاعم ومقاهي وسط المشروع، بالإضافة إلى شريط تجاري على طول الواجهة الجنوبية بطول ١٠٠٠م، كما تحيط بمباني المشروع حدائق خاصة ومواقف سيارات للسكان والزوار.

ويحيط بالمشروع من جهاته المختلفة العديد من مراكز التسوق، والمطاعم، والمستشفيات، والمدارس، والجهات الحكومية.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
02:48 PM

"الحقيل": 1200 وحدة معدل الشراء اليومي لوحدات برنامج "سكني"

قال: الوزارة تهدف لإيجاد المسكن المناسب لكل المواطنين باختلاف قدراتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
21
2,852

أكّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن معدل الشراء اليومي لمشاريع برنامج سكني أكثر من ١٢٠٠ وحدة سكنية يومياً، وأرجع ذلك لوعي المواطن واستسهاله للتجربة، بالإضافة إلى تعاون البنوك والمطورين في إنجاح تجربة برنامج "سكني".

وقال، خلال زيارته التفقدية لمشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة: إن الوزارة تهدف إلى إيجاد المسكن المناسب لكل المواطنين، باختلاف قدراتهم المالية، وإنها توصلت إلى صيغة مع البنوك المحلية لتمويل سكن المواطنين حتى الذين ليس لديهم حسابات الرواتب لدى البنك.

كما أشاد عقب جولته التي أجراها داخل منشآت مشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة بما رآه من إنجاز كبير على أرض المشروع، وتسارع أعمال البناء، مؤكداً أن مشروع الجوار السكني من المشاريع الجاذبة للمواطنين لمكانه المميز، وللمكانة الشريفة للمدينة المنورة.

كما ناقش عدداً من القضايا التي تخص المشروع مع رئيس مجلس الإدارة بشركة عبر المملكة العقارية سليمان بن سليم الحربي، والرئيس التنفيذي للشركة عبدالوهاب بن سليم الحربي، فيما اطلع على عرض موجز لإنجازات المشروع ومراحله القادمة قدمها المهندس بدر العنزي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة عبر المملكة العقارية، التي تقوم على تطوير المشروع.

وقد شارك في الزيارة الأمير سعود بن طلال بن بدر، مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة هو أحد مشاريع وزارة الإسكان ضمن برنامج "سكني"، ويقع المشروع على مساحة ٣٥٠ ألف م٢ داخل حدّ الحرم، ووسط النطاق العمراني الحيوي للمدينة المنورة، وعلى ربوة مرتفعة تحقق رؤية بانورامية واسعة لمعظم معالم المدينة، يحدّ المشروع من الجنوب طريق علي بن أبي طالب، ومن الغرب مستشفى الولادة والأطفال، ومن الشرق الطريق الدائري الثاني، ومن الشمال فيلات الإسكان وطريق الرياض. ويتكون المشروع من 11 مجموعة تحتوي على ٥٦ بناية سكنية. كما تحوي أرض المشروع مرافق حيوية وملاحق تشمل مركزاً صحياً، ومدارس ابتدائية للبنين والبنات، وحضانات للأطفال، ومحلات تجارية ومطاعم ومقاهي وسط المشروع، بالإضافة إلى شريط تجاري على طول الواجهة الجنوبية بطول ١٠٠٠م، كما تحيط بمباني المشروع حدائق خاصة ومواقف سيارات للسكان والزوار.

ويحيط بالمشروع من جهاته المختلفة العديد من مراكز التسوق، والمطاعم، والمستشفيات، والمدارس، والجهات الحكومية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,168
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,985

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة