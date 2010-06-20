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وكيل وزارة الصحة: أكثر معارضي اللقاح هم في أمريكا ومع ذلك 175 مليونًا حصلوا عليه

قال: لسنا بحاجة لتنظير مَن اعتادوا التشاؤم

قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "في أمريكا التي ينشط فيها معارضو اللقاحات أكثر من أي مكان حصل 175 مليون أمريكي على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا كوفيد 19، أي ثلثَي البالغين، ومنهم 87% من المسنين، و74% ممن بلغ الأربعين سنة وأكبر".

وكان الدكتور عسيري قد قال في تغريدة أخرى اليوم: "إن الضغط النفسي الهائل الذي ولَّدته الجائحة على الناس يحتاج إلى تنفيس"، مشيرًا إلى أننا لسنا بحاجة إلى تنظير من اعتادوا التشاؤم.

وقال: "إن وصف التطورات اليومية لجائحة كورونا بـالمرعب، والمخيف، والمقلق، غير مفيد لأحد، وإن التفاؤل يتجاوز به الإنسان المحن، وهو من كمال التوكل على الله".

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل وزارة الصحة: أكثر معارضي اللقاح هم في أمريكا ومع ذلك 175 مليونًا حصلوا عليه
سبق

قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "في أمريكا التي ينشط فيها معارضو اللقاحات أكثر من أي مكان حصل 175 مليون أمريكي على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا كوفيد 19، أي ثلثَي البالغين، ومنهم 87% من المسنين، و74% ممن بلغ الأربعين سنة وأكبر".

وكان الدكتور عسيري قد قال في تغريدة أخرى اليوم: "إن الضغط النفسي الهائل الذي ولَّدته الجائحة على الناس يحتاج إلى تنفيس"، مشيرًا إلى أننا لسنا بحاجة إلى تنظير من اعتادوا التشاؤم.

وقال: "إن وصف التطورات اليومية لجائحة كورونا بـالمرعب، والمخيف، والمقلق، غير مفيد لأحد، وإن التفاؤل يتجاوز به الإنسان المحن، وهو من كمال التوكل على الله".

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
09:47 PM

وكيل وزارة الصحة: أكثر معارضي اللقاح هم في أمريكا ومع ذلك 175 مليونًا حصلوا عليه

قال: لسنا بحاجة لتنظير مَن اعتادوا التشاؤم

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سعود الدعجاني - جدة
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5,654

قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "في أمريكا التي ينشط فيها معارضو اللقاحات أكثر من أي مكان حصل 175 مليون أمريكي على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا كوفيد 19، أي ثلثَي البالغين، ومنهم 87% من المسنين، و74% ممن بلغ الأربعين سنة وأكبر".

وكان الدكتور عسيري قد قال في تغريدة أخرى اليوم: "إن الضغط النفسي الهائل الذي ولَّدته الجائحة على الناس يحتاج إلى تنفيس"، مشيرًا إلى أننا لسنا بحاجة إلى تنظير من اعتادوا التشاؤم.

وقال: "إن وصف التطورات اليومية لجائحة كورونا بـالمرعب، والمخيف، والمقلق، غير مفيد لأحد، وإن التفاؤل يتجاوز به الإنسان المحن، وهو من كمال التوكل على الله".

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