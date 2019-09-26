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رئيس "الطيران المدني" ومدير "هدف" يبحثان توطين وظائف قطاع النقل الجوي

ناقشا عدة مواضيع منها الاطلاع على الخدمات التي تقدم للكوادر الوطنية البشرية

الْتقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، بمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني؛ وذلك في مقر الهيئة في مدينة الرياض.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات في مجال دعم التأهيل والتدريب والتوظيف، والاطلاع على الخدمات التي يقدّمها "هدف" للكوادر الوطنية البشرية، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة، علاوة على بحث سبل التعاون في برنامج توطين وظائف قطاع النقل الجوي.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت في يناير 2021، مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي في القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تستهدف توطين وظائف النقل الجوي، وتمكين الشباب السعودي ومنحهم الفرصة في العمل بقطاعاتها المختلفة، سواءً الوظائف القيادية أو الفنية أو الإدارية أو التشغيلية، إيمانًا منها بدور الشباب السعودي في تطوير وتعزيز قطاع الطيران، الذي أصبح له دور رئيسي في جميع المجالات، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "الطيران المدني" ومدير "هدف" يبحثان توطين وظائف قطاع النقل الجوي
سبق

الْتقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، بمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني؛ وذلك في مقر الهيئة في مدينة الرياض.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات في مجال دعم التأهيل والتدريب والتوظيف، والاطلاع على الخدمات التي يقدّمها "هدف" للكوادر الوطنية البشرية، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة، علاوة على بحث سبل التعاون في برنامج توطين وظائف قطاع النقل الجوي.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت في يناير 2021، مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي في القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تستهدف توطين وظائف النقل الجوي، وتمكين الشباب السعودي ومنحهم الفرصة في العمل بقطاعاتها المختلفة، سواءً الوظائف القيادية أو الفنية أو الإدارية أو التشغيلية، إيمانًا منها بدور الشباب السعودي في تطوير وتعزيز قطاع الطيران، الذي أصبح له دور رئيسي في جميع المجالات، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
01:24 PM

رئيس "الطيران المدني" ومدير "هدف" يبحثان توطين وظائف قطاع النقل الجوي

ناقشا عدة مواضيع منها الاطلاع على الخدمات التي تقدم للكوادر الوطنية البشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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الْتقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، بمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني؛ وذلك في مقر الهيئة في مدينة الرياض.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات في مجال دعم التأهيل والتدريب والتوظيف، والاطلاع على الخدمات التي يقدّمها "هدف" للكوادر الوطنية البشرية، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة، علاوة على بحث سبل التعاون في برنامج توطين وظائف قطاع النقل الجوي.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت في يناير 2021، مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي في القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تستهدف توطين وظائف النقل الجوي، وتمكين الشباب السعودي ومنحهم الفرصة في العمل بقطاعاتها المختلفة، سواءً الوظائف القيادية أو الفنية أو الإدارية أو التشغيلية، إيمانًا منها بدور الشباب السعودي في تطوير وتعزيز قطاع الطيران، الذي أصبح له دور رئيسي في جميع المجالات، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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