النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 391 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 263 خلال الـ24 ساعة الماضية

"قُتل بمأرب".. عبارة تصاحب تكدّس مستشفيات صنعاء بجثث "الحوثي"

لقوا مصرعهم على أيدي الجيش اليمني ورجال القبائل في المحافظة

يخوض الجيش اليمني معركة كبيرة ضد مليشيا الحوثي في محافظة مأرب، محققاً تقدماً كبيراً خلال الأيام الماضية.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت مصادر طبية في صنعاء أن أعداداً كبيرة من قتلى مليشيا الحوثي معظمهم قُتِلوا في جبهات مأرب، تسبب في عجز المستشفيات في صنعاء عن استيعاب المرضى العاديين.

ووفق ما نقله "المشهد اليمني"، وقالت المصادر: أغلب الجثث لعناصر حوثية وقياداتهم وأغلبهم من أبناء محافظة صنعاء والذين لقوا مصرعهم على أيدي الجيش اليمني ورجال القبائل في محافظة مأرب، بالإضافة إلى غارات مقاتلات التحالف.

وأضافت المصادر: القتلى الحوثيون تم توزيعهم في العديد من مستشفيات العاصمة اليمنية، وخاصةً في المستشفيات الحكومية، والتي شملت المستشفى الجمهوري والعسكري ومستشفى 48.

وكشفت أن المليشيا الحوثية كلّفت موظفيها بالدوام الإضافي؛ حتى تتمكن من دفن هذه الجثث بسرعة، وهي لأبناء قبائل طوق صنعاء والذين تعرضهم المليشيا الحوثية للإبادة الجماعية.

وأوضحت المصادر الطبية أن عبارة "قُتِل في مأرب"، هي الأكثر كتابةً في شهادات الوفاة للقتلى الحوثيين عند إعلان أسباب الوفاة خلال إصدار الوثائق الثبوتية.

وكان ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية قد لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، أمس الخميس، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهة هيلان غرب محافظة مأرب.

في سياق متصل، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني: عناصر الجيش الوطني نفّذوا كمينين مُحْكمين لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة هيلان، وقُتِل ما لا يقل عن 30 حوثياً وجرح آخرين.

يأتي ذلك بعد ساعات من إحباط الجيش اليمني هجوماً انتحارياً نفذته المليشيا على مواقع عسكرية في هيلان، حيث تكبّدت فيه المليشيا أكثر من 60 قتيلاً وعشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات القتالية بنيران الجيش وطيران التحالف.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"قُتل بمأرب".. عبارة تصاحب تكدّس مستشفيات صنعاء بجثث "الحوثي"
سبق

يخوض الجيش اليمني معركة كبيرة ضد مليشيا الحوثي في محافظة مأرب، محققاً تقدماً كبيراً خلال الأيام الماضية.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت مصادر طبية في صنعاء أن أعداداً كبيرة من قتلى مليشيا الحوثي معظمهم قُتِلوا في جبهات مأرب، تسبب في عجز المستشفيات في صنعاء عن استيعاب المرضى العاديين.

ووفق ما نقله "المشهد اليمني"، وقالت المصادر: أغلب الجثث لعناصر حوثية وقياداتهم وأغلبهم من أبناء محافظة صنعاء والذين لقوا مصرعهم على أيدي الجيش اليمني ورجال القبائل في محافظة مأرب، بالإضافة إلى غارات مقاتلات التحالف.

وأضافت المصادر: القتلى الحوثيون تم توزيعهم في العديد من مستشفيات العاصمة اليمنية، وخاصةً في المستشفيات الحكومية، والتي شملت المستشفى الجمهوري والعسكري ومستشفى 48.

وكشفت أن المليشيا الحوثية كلّفت موظفيها بالدوام الإضافي؛ حتى تتمكن من دفن هذه الجثث بسرعة، وهي لأبناء قبائل طوق صنعاء والذين تعرضهم المليشيا الحوثية للإبادة الجماعية.

وأوضحت المصادر الطبية أن عبارة "قُتِل في مأرب"، هي الأكثر كتابةً في شهادات الوفاة للقتلى الحوثيين عند إعلان أسباب الوفاة خلال إصدار الوثائق الثبوتية.

وكان ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية قد لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، أمس الخميس، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهة هيلان غرب محافظة مأرب.

في سياق متصل، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني: عناصر الجيش الوطني نفّذوا كمينين مُحْكمين لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة هيلان، وقُتِل ما لا يقل عن 30 حوثياً وجرح آخرين.

يأتي ذلك بعد ساعات من إحباط الجيش اليمني هجوماً انتحارياً نفذته المليشيا على مواقع عسكرية في هيلان، حيث تكبّدت فيه المليشيا أكثر من 60 قتيلاً وعشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات القتالية بنيران الجيش وطيران التحالف.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
06:23 PM

"قُتل بمأرب".. عبارة تصاحب تكدّس مستشفيات صنعاء بجثث "الحوثي"

لقوا مصرعهم على أيدي الجيش اليمني ورجال القبائل في المحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,488

يخوض الجيش اليمني معركة كبيرة ضد مليشيا الحوثي في محافظة مأرب، محققاً تقدماً كبيراً خلال الأيام الماضية.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت مصادر طبية في صنعاء أن أعداداً كبيرة من قتلى مليشيا الحوثي معظمهم قُتِلوا في جبهات مأرب، تسبب في عجز المستشفيات في صنعاء عن استيعاب المرضى العاديين.

ووفق ما نقله "المشهد اليمني"، وقالت المصادر: أغلب الجثث لعناصر حوثية وقياداتهم وأغلبهم من أبناء محافظة صنعاء والذين لقوا مصرعهم على أيدي الجيش اليمني ورجال القبائل في محافظة مأرب، بالإضافة إلى غارات مقاتلات التحالف.

وأضافت المصادر: القتلى الحوثيون تم توزيعهم في العديد من مستشفيات العاصمة اليمنية، وخاصةً في المستشفيات الحكومية، والتي شملت المستشفى الجمهوري والعسكري ومستشفى 48.

وكشفت أن المليشيا الحوثية كلّفت موظفيها بالدوام الإضافي؛ حتى تتمكن من دفن هذه الجثث بسرعة، وهي لأبناء قبائل طوق صنعاء والذين تعرضهم المليشيا الحوثية للإبادة الجماعية.

وأوضحت المصادر الطبية أن عبارة "قُتِل في مأرب"، هي الأكثر كتابةً في شهادات الوفاة للقتلى الحوثيين عند إعلان أسباب الوفاة خلال إصدار الوثائق الثبوتية.

وكان ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية قد لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، أمس الخميس، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهة هيلان غرب محافظة مأرب.

في سياق متصل، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني: عناصر الجيش الوطني نفّذوا كمينين مُحْكمين لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة هيلان، وقُتِل ما لا يقل عن 30 حوثياً وجرح آخرين.

يأتي ذلك بعد ساعات من إحباط الجيش اليمني هجوماً انتحارياً نفذته المليشيا على مواقع عسكرية في هيلان، حيث تكبّدت فيه المليشيا أكثر من 60 قتيلاً وعشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات القتالية بنيران الجيش وطيران التحالف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,259
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,387
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,267
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,578

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة