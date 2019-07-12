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مقابل 120 مليون يورو.. "برشلونة" يتعاقد مع الفرنسي "جريزمان"

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد،

لتدعيم الخط الهجومي مقابل 120 مليون يورو تمثل الشرط الجزائي في عقده.

وأذاع الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للترحيب بأنطوان جريزمان.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي برشلونة، فإن جريزمان وقع على عقود انتقاله لمدة 5 سنوات،

حتى صيف 2024، بشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو.

وأشارت وسائل إعلان إسبانية ألى أن تقديم اللاعب للجمهور والإعلام سيكون الأحد المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مقابل 120 مليون يورو.. "برشلونة" يتعاقد مع الفرنسي "جريزمان"
سبق

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد،

لتدعيم الخط الهجومي مقابل 120 مليون يورو تمثل الشرط الجزائي في عقده.

وأذاع الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للترحيب بأنطوان جريزمان.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي برشلونة، فإن جريزمان وقع على عقود انتقاله لمدة 5 سنوات،

حتى صيف 2024، بشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو.

وأشارت وسائل إعلان إسبانية ألى أن تقديم اللاعب للجمهور والإعلام سيكون الأحد المقبل.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
05:18 PM

مقابل 120 مليون يورو.. "برشلونة" يتعاقد مع الفرنسي "جريزمان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد،

لتدعيم الخط الهجومي مقابل 120 مليون يورو تمثل الشرط الجزائي في عقده.

وأذاع الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للترحيب بأنطوان جريزمان.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي برشلونة، فإن جريزمان وقع على عقود انتقاله لمدة 5 سنوات،

حتى صيف 2024، بشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو.

وأشارت وسائل إعلان إسبانية ألى أن تقديم اللاعب للجمهور والإعلام سيكون الأحد المقبل.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

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