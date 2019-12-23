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أمير نجران: قواتنا تسلحت بالإيمان قبل العتاد العسكري

"الشثري": ما يميزنا اجتماع مقومات الحياة الستة على أرضنا

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أن ما تنعم به المملكة من الأمن والاستقرار والخير النعيم هو بسبب التمسك بالشريعة الإسلامية، التي ينبثق منها وجوب الالتفاف تحت ولي الأمر، والسمع والطاعة له في المنشط والمكره، وفي اليسر والعسر.

جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ورئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، وأمير الفوج التاسع والثلاثين مشل بن سالم بن طواله، حيث نوّه بدور جميع الإدارات والأجهزة، حكومية وأهلية، في دعم ومساندة المرابطين على الحد الجنوبي، كلاًّ في تخصصه، ومن بينها التوجيه المعنوي.

وأعرب عن فخر كل السعوديين، والعرب والمسلمين الصادقين، واعتزازهم بقواتنا العسكرية، التي تسلحت بالإيمان قبل العتاد العسكري، نصرة للإسلام وسماحته، ودفاعاً عن أرض الحرمين الشريفين، وردع من يحاول المساس براحة وطمأنينة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، والمواطن والمقيم والزائر.

من جهته، بيّن الشيخ "الشثري" أن ما يميز المملكة هو أنها اجتمعت على أرضها مقومات الحياة الستة: طمأنينة النفس، وحدة المجتمع، الأمن، الاستقرار السياسي، رغد العيش، وصحة الأبدان.

أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير نجران: قواتنا تسلحت بالإيمان قبل العتاد العسكري
سبق

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أن ما تنعم به المملكة من الأمن والاستقرار والخير النعيم هو بسبب التمسك بالشريعة الإسلامية، التي ينبثق منها وجوب الالتفاف تحت ولي الأمر، والسمع والطاعة له في المنشط والمكره، وفي اليسر والعسر.

جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ورئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، وأمير الفوج التاسع والثلاثين مشل بن سالم بن طواله، حيث نوّه بدور جميع الإدارات والأجهزة، حكومية وأهلية، في دعم ومساندة المرابطين على الحد الجنوبي، كلاًّ في تخصصه، ومن بينها التوجيه المعنوي.

وأعرب عن فخر كل السعوديين، والعرب والمسلمين الصادقين، واعتزازهم بقواتنا العسكرية، التي تسلحت بالإيمان قبل العتاد العسكري، نصرة للإسلام وسماحته، ودفاعاً عن أرض الحرمين الشريفين، وردع من يحاول المساس براحة وطمأنينة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، والمواطن والمقيم والزائر.

من جهته، بيّن الشيخ "الشثري" أن ما يميز المملكة هو أنها اجتمعت على أرضها مقومات الحياة الستة: طمأنينة النفس، وحدة المجتمع، الأمن، الاستقرار السياسي، رغد العيش، وصحة الأبدان.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
03:15 PM

أمير نجران: قواتنا تسلحت بالإيمان قبل العتاد العسكري

"الشثري": ما يميزنا اجتماع مقومات الحياة الستة على أرضنا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أن ما تنعم به المملكة من الأمن والاستقرار والخير النعيم هو بسبب التمسك بالشريعة الإسلامية، التي ينبثق منها وجوب الالتفاف تحت ولي الأمر، والسمع والطاعة له في المنشط والمكره، وفي اليسر والعسر.

جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ورئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، وأمير الفوج التاسع والثلاثين مشل بن سالم بن طواله، حيث نوّه بدور جميع الإدارات والأجهزة، حكومية وأهلية، في دعم ومساندة المرابطين على الحد الجنوبي، كلاًّ في تخصصه، ومن بينها التوجيه المعنوي.

وأعرب عن فخر كل السعوديين، والعرب والمسلمين الصادقين، واعتزازهم بقواتنا العسكرية، التي تسلحت بالإيمان قبل العتاد العسكري، نصرة للإسلام وسماحته، ودفاعاً عن أرض الحرمين الشريفين، وردع من يحاول المساس براحة وطمأنينة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، والمواطن والمقيم والزائر.

من جهته، بيّن الشيخ "الشثري" أن ما يميز المملكة هو أنها اجتمعت على أرضها مقومات الحياة الستة: طمأنينة النفس، وحدة المجتمع، الأمن، الاستقرار السياسي، رغد العيش، وصحة الأبدان.

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