النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حادث مأساوي يغيّب الممرض "الحازمي" وأسرته ومكفولته.. وزملاؤه بمكة ينعونه

انحرفت مركبته على طريق العلا – خيبر.. ونجت طفلة وحيدة وحالتها حرجة

نعى عدد من منسوبي مركز صحي الإسكان بمكة المكرمة، زميلهم الممرض "علي بن حسين الحازمي"، الذي وافته المنية هو وزوجته وثلاثة من أبنائه ومكفولته، في حادث مأساوي وقع صباح اليوم على طريق العلا - خيبر، بالقرب من قرية عشرة، إثر انحراف مركبتهم على ذات الطريق؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في المركبة وتفحّم ما فيها، ونجاة طفلة في عمر أربع سنوات حالتها حرجة.

وفي التفاصيل: كان الممرض "الحازمي" الذي يعمل في مركز صحي الإسكان بمكة المكرمة، قد ذهب قبل عدة أيام لقضاء إجازته برفقة أسرته، قاصدًا مدينة ينبع والعلا والمدينة المنورة.

وتلقى زملاؤه بصحة مكة المكرمة خبر وفاته هو وأسرته، ببالغ الأسى والحزن، داعين الله - عز وجل- أن يتغمده هو وأسرته برحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وتواصلت "سبق" مع مدير مستشفى خيبر، خيران بن سعود الرشيدي، الذي وصف الحادث بالماسأوي؛ حيث أكد أن المستشفى استقبل صباح اليوم 7 حالات لأسرة كاملة مكونة من زوج وزوجته وثلاثة من أبنائه وطفلة إلى جانب خادمة؛ حيث جميعهم وافتهم المنية من أثر الحادث، عدا طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تم تحويلها إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

وأشار "الرشيدي" إلى أن ثلاث حالات وصلت المستشفى متفحمة، من أثر اشتعال النيران في المركبة، بينما توفي الأب داخل المستشفى بعد وصوله عن طريق الهلال الأحمر.

وقدّم "الرشيدي" تعازيه لأسرة الممرض الحازمي الذي وافته المنية هو وزوجته وثلاثة من أبنائه ومكفولته، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وعلمت "سبق" أنه لم يتقرّر بعد الصلاة على الموتى؛ الزوج وزوجته والأبناء الثلاثة إلى جانب الخادمة، لحين استكمال إجراءات الطب الشرعي فيما يخص الجثث المتفحمة وعددها ثلاثة، تعود لاثنين من الأبناء والزوجة.

مكة المكرمة مركز صحي الإسكان طريق العلا- خيبر انحراف مركبة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
حادث مأساوي يغيّب الممرض "الحازمي" وأسرته ومكفولته.. وزملاؤه بمكة ينعونه
سبق

نعى عدد من منسوبي مركز صحي الإسكان بمكة المكرمة، زميلهم الممرض "علي بن حسين الحازمي"، الذي وافته المنية هو وزوجته وثلاثة من أبنائه ومكفولته، في حادث مأساوي وقع صباح اليوم على طريق العلا - خيبر، بالقرب من قرية عشرة، إثر انحراف مركبتهم على ذات الطريق؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في المركبة وتفحّم ما فيها، ونجاة طفلة في عمر أربع سنوات حالتها حرجة.

وفي التفاصيل: كان الممرض "الحازمي" الذي يعمل في مركز صحي الإسكان بمكة المكرمة، قد ذهب قبل عدة أيام لقضاء إجازته برفقة أسرته، قاصدًا مدينة ينبع والعلا والمدينة المنورة.

وتلقى زملاؤه بصحة مكة المكرمة خبر وفاته هو وأسرته، ببالغ الأسى والحزن، داعين الله - عز وجل- أن يتغمده هو وأسرته برحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وتواصلت "سبق" مع مدير مستشفى خيبر، خيران بن سعود الرشيدي، الذي وصف الحادث بالماسأوي؛ حيث أكد أن المستشفى استقبل صباح اليوم 7 حالات لأسرة كاملة مكونة من زوج وزوجته وثلاثة من أبنائه وطفلة إلى جانب خادمة؛ حيث جميعهم وافتهم المنية من أثر الحادث، عدا طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تم تحويلها إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

وأشار "الرشيدي" إلى أن ثلاث حالات وصلت المستشفى متفحمة، من أثر اشتعال النيران في المركبة، بينما توفي الأب داخل المستشفى بعد وصوله عن طريق الهلال الأحمر.

وقدّم "الرشيدي" تعازيه لأسرة الممرض الحازمي الذي وافته المنية هو وزوجته وثلاثة من أبنائه ومكفولته، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وعلمت "سبق" أنه لم يتقرّر بعد الصلاة على الموتى؛ الزوج وزوجته والأبناء الثلاثة إلى جانب الخادمة، لحين استكمال إجراءات الطب الشرعي فيما يخص الجثث المتفحمة وعددها ثلاثة، تعود لاثنين من الأبناء والزوجة.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
09:46 PM

حادث مأساوي يغيّب الممرض "الحازمي" وأسرته ومكفولته.. وزملاؤه بمكة ينعونه

انحرفت مركبته على طريق العلا – خيبر.. ونجت طفلة وحيدة وحالتها حرجة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
2,515

نعى عدد من منسوبي مركز صحي الإسكان بمكة المكرمة، زميلهم الممرض "علي بن حسين الحازمي"، الذي وافته المنية هو وزوجته وثلاثة من أبنائه ومكفولته، في حادث مأساوي وقع صباح اليوم على طريق العلا - خيبر، بالقرب من قرية عشرة، إثر انحراف مركبتهم على ذات الطريق؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في المركبة وتفحّم ما فيها، ونجاة طفلة في عمر أربع سنوات حالتها حرجة.

وفي التفاصيل: كان الممرض "الحازمي" الذي يعمل في مركز صحي الإسكان بمكة المكرمة، قد ذهب قبل عدة أيام لقضاء إجازته برفقة أسرته، قاصدًا مدينة ينبع والعلا والمدينة المنورة.

وتلقى زملاؤه بصحة مكة المكرمة خبر وفاته هو وأسرته، ببالغ الأسى والحزن، داعين الله - عز وجل- أن يتغمده هو وأسرته برحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وتواصلت "سبق" مع مدير مستشفى خيبر، خيران بن سعود الرشيدي، الذي وصف الحادث بالماسأوي؛ حيث أكد أن المستشفى استقبل صباح اليوم 7 حالات لأسرة كاملة مكونة من زوج وزوجته وثلاثة من أبنائه وطفلة إلى جانب خادمة؛ حيث جميعهم وافتهم المنية من أثر الحادث، عدا طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تم تحويلها إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

وأشار "الرشيدي" إلى أن ثلاث حالات وصلت المستشفى متفحمة، من أثر اشتعال النيران في المركبة، بينما توفي الأب داخل المستشفى بعد وصوله عن طريق الهلال الأحمر.

وقدّم "الرشيدي" تعازيه لأسرة الممرض الحازمي الذي وافته المنية هو وزوجته وثلاثة من أبنائه ومكفولته، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وعلمت "سبق" أنه لم يتقرّر بعد الصلاة على الموتى؛ الزوج وزوجته والأبناء الثلاثة إلى جانب الخادمة، لحين استكمال إجراءات الطب الشرعي فيما يخص الجثث المتفحمة وعددها ثلاثة، تعود لاثنين من الأبناء والزوجة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,467
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,774
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,193
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,763

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة