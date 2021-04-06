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مسلحون يقتحمون سجنًا يضم 1500 نزيل ويهاجمون مباني حكومية بنيجيريا

الهجوم أسفر عن مقتل 12 من عناصر الأمن وفرار عدد كبير من السجناء

قال متحدث باسم شرطة ولاية إيمو النيجيرية، اليوم الاثنين، إن مسلحين مدججين بالسلاح هاجموا مباني للشرطة والجيش إلى جانب سجن يضم ما لا يقل عن 1500 نزيل في جنوب شرق البلاد مما أدى لفرار عدد كبير منهم.

وتفصيلاً، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن أحد السكان المحليين، فإن الهجمات بدأت في بلدة أويري نحو الساعة 2 صباحًا واستمرت نحو ساعتين.

وقالت السلطات إن مسلحين هاجموا أيضا مباني حكومية أخرى في ولاية إيمو في الوقت نفسه تقريبًا.

تأتي الهجمات المنسقة بعد أقل من أسبوعين من موجة أخرى من العنف في جنوب شرق نيجيريا.

ولقي ما لا يقل عن 12 من عناصر الأمن النيجيريين مصرعهم عندما تعرضت أربعة مراكز للشرطة ونقاط تفتيش عسكرية وسيارات السجن لكمين من قِبل مسلحين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم على السجن الذي بني بسعة رسمية تصل إلى 548 نزيلاً، لكن يعتقد أنه يضم أكثر من 1500 شخص.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسلحون يقتحمون سجنًا يضم 1500 نزيل ويهاجمون مباني حكومية بنيجيريا
سبق

قال متحدث باسم شرطة ولاية إيمو النيجيرية، اليوم الاثنين، إن مسلحين مدججين بالسلاح هاجموا مباني للشرطة والجيش إلى جانب سجن يضم ما لا يقل عن 1500 نزيل في جنوب شرق البلاد مما أدى لفرار عدد كبير منهم.

وتفصيلاً، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن أحد السكان المحليين، فإن الهجمات بدأت في بلدة أويري نحو الساعة 2 صباحًا واستمرت نحو ساعتين.

وقالت السلطات إن مسلحين هاجموا أيضا مباني حكومية أخرى في ولاية إيمو في الوقت نفسه تقريبًا.

تأتي الهجمات المنسقة بعد أقل من أسبوعين من موجة أخرى من العنف في جنوب شرق نيجيريا.

ولقي ما لا يقل عن 12 من عناصر الأمن النيجيريين مصرعهم عندما تعرضت أربعة مراكز للشرطة ونقاط تفتيش عسكرية وسيارات السجن لكمين من قِبل مسلحين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم على السجن الذي بني بسعة رسمية تصل إلى 548 نزيلاً، لكن يعتقد أنه يضم أكثر من 1500 شخص.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
12:17 AM

مسلحون يقتحمون سجنًا يضم 1500 نزيل ويهاجمون مباني حكومية بنيجيريا

الهجوم أسفر عن مقتل 12 من عناصر الأمن وفرار عدد كبير من السجناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث باسم شرطة ولاية إيمو النيجيرية، اليوم الاثنين، إن مسلحين مدججين بالسلاح هاجموا مباني للشرطة والجيش إلى جانب سجن يضم ما لا يقل عن 1500 نزيل في جنوب شرق البلاد مما أدى لفرار عدد كبير منهم.

وتفصيلاً، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن أحد السكان المحليين، فإن الهجمات بدأت في بلدة أويري نحو الساعة 2 صباحًا واستمرت نحو ساعتين.

وقالت السلطات إن مسلحين هاجموا أيضا مباني حكومية أخرى في ولاية إيمو في الوقت نفسه تقريبًا.

تأتي الهجمات المنسقة بعد أقل من أسبوعين من موجة أخرى من العنف في جنوب شرق نيجيريا.

ولقي ما لا يقل عن 12 من عناصر الأمن النيجيريين مصرعهم عندما تعرضت أربعة مراكز للشرطة ونقاط تفتيش عسكرية وسيارات السجن لكمين من قِبل مسلحين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم على السجن الذي بني بسعة رسمية تصل إلى 548 نزيلاً، لكن يعتقد أنه يضم أكثر من 1500 شخص.

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