حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وسحب رعدية على ‏حائل

الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات والطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.



وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة مساء حتى التاسعة مساءً.