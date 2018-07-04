جريمة بشعة باليمن .. جاء الأب من السعودية فقتله الابن بسلاح وتحريض حوثي

الأب سجّل وصيته قبل وفاته .. اعترضه ولده فور وصوله اليمن وأطلق النار عليه

هزّت جريمة بشعة محافظة ذمار اليمنية عندما أقدم شاب يمني منضم إلى الميليشيات الحوثية، على قتل والده المقيم في السعودية عقب أن سلّمه الحوثيون سلاحاً ودعوه إلى قتله، كما أشار القتيل في وصيته الأخيرة.

وقال المقيم اليمني أمين أحمد غانم؛ في مقطع فيديو سجّله قبل سفره إلى اليمن، إن الحوثيين أعطوا ابني أيوب سلاحاً لقتلي، مشيراً إلى أنه يسجّل وصيته في حال حدث له مكروهٌ في اليمن؛ حيث تحدّث عن بعض الديون المستحقة عليه، وعن أملاكه لبيعها وإعطاء كل ذي حق حقه.

وذكرت مواقع إخبارية يمنية أن المقيم اليمني فور وصوله إلى اليمن قام ابنه باعتراضه وأطلق عليه الرصاص الحي ليفارق الحياة على الفور.

وأشارت التقارير اليمنية إلى أن الميليشيات الحوثية لم تكتفِ فقط بتدمير اليمن؛ بل تقوم أيضاً بتحريض الأبناء على قتل آبائهم وسرقة أموالهم.