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أولياء أمور يناشدون بضرورة توفير خط أرضي لحراس بعض مدارس البنات

﻿الحراس يؤكدون: نضطر للاتصال من حسابنا الخاص وأحياناً تُقطع الخدمة عنا

ناشد عدد من أولياء أمور طالبات مدارس البنات بتعليم مكة المكرمة، الجهة ذات العلاقة بضرورة توفير خط هاتف أرضي ثابت لهم وانتركوم، للتواصل مع إدارة المدرسة في حال الحاجة لها.

وقال بعض الأهالي إنهم يجدون صعوبة أحياناً عند مراجعتهم المدرسة لظروف مفاجاة تتطلب خروج بناتهم أثناء الدوام المدرسي ففي بعض الأحيان نشعر بالإحراج ونحن نطلب من حارس المدرسة أن يتصل على إدارة المدرسة مستخدماً جواله الخاص للتواصل مع الإدارة ما يكلفه مبالغ مالية تسبب بقطع الخدمة عنه حسب تعبيرهم.

ومن جانبهم، أكد بعض حراس المدارس أنهم طالبوا إدارات تلك المدارس بضرورة توفير هاتف لهم في غرف الحراسة لاستخدامها عند الضرورة، والتي قد تتطلب أحياناً تواصل الحارس مع بعض أولياء الأمور .

وأضافوا بأنهم يستخدمون هواتفهم فترات كثيرة للتواصل مع المستخدمات في المدرسة في حال حضور أولياء أمور وتأخر خروج بناتهم ما يكلفهم مبالغ مالية لا حول لهم بها.

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أولياء أمور يناشدون بضرورة توفير خط أرضي لحراس بعض مدارس البنات
سبق

ناشد عدد من أولياء أمور طالبات مدارس البنات بتعليم مكة المكرمة، الجهة ذات العلاقة بضرورة توفير خط هاتف أرضي ثابت لهم وانتركوم، للتواصل مع إدارة المدرسة في حال الحاجة لها.

وقال بعض الأهالي إنهم يجدون صعوبة أحياناً عند مراجعتهم المدرسة لظروف مفاجاة تتطلب خروج بناتهم أثناء الدوام المدرسي ففي بعض الأحيان نشعر بالإحراج ونحن نطلب من حارس المدرسة أن يتصل على إدارة المدرسة مستخدماً جواله الخاص للتواصل مع الإدارة ما يكلفه مبالغ مالية تسبب بقطع الخدمة عنه حسب تعبيرهم.

ومن جانبهم، أكد بعض حراس المدارس أنهم طالبوا إدارات تلك المدارس بضرورة توفير هاتف لهم في غرف الحراسة لاستخدامها عند الضرورة، والتي قد تتطلب أحياناً تواصل الحارس مع بعض أولياء الأمور .

وأضافوا بأنهم يستخدمون هواتفهم فترات كثيرة للتواصل مع المستخدمات في المدرسة في حال حضور أولياء أمور وتأخر خروج بناتهم ما يكلفهم مبالغ مالية لا حول لهم بها.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
12:27 AM

أولياء أمور يناشدون بضرورة توفير خط أرضي لحراس بعض مدارس البنات

﻿الحراس يؤكدون: نضطر للاتصال من حسابنا الخاص وأحياناً تُقطع الخدمة عنا

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
562

ناشد عدد من أولياء أمور طالبات مدارس البنات بتعليم مكة المكرمة، الجهة ذات العلاقة بضرورة توفير خط هاتف أرضي ثابت لهم وانتركوم، للتواصل مع إدارة المدرسة في حال الحاجة لها.

وقال بعض الأهالي إنهم يجدون صعوبة أحياناً عند مراجعتهم المدرسة لظروف مفاجاة تتطلب خروج بناتهم أثناء الدوام المدرسي ففي بعض الأحيان نشعر بالإحراج ونحن نطلب من حارس المدرسة أن يتصل على إدارة المدرسة مستخدماً جواله الخاص للتواصل مع الإدارة ما يكلفه مبالغ مالية تسبب بقطع الخدمة عنه حسب تعبيرهم.

ومن جانبهم، أكد بعض حراس المدارس أنهم طالبوا إدارات تلك المدارس بضرورة توفير هاتف لهم في غرف الحراسة لاستخدامها عند الضرورة، والتي قد تتطلب أحياناً تواصل الحارس مع بعض أولياء الأمور .

وأضافوا بأنهم يستخدمون هواتفهم فترات كثيرة للتواصل مع المستخدمات في المدرسة في حال حضور أولياء أمور وتأخر خروج بناتهم ما يكلفهم مبالغ مالية لا حول لهم بها.

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