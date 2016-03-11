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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم الإرهابي على قريتين في بوركينا فاسو

العثيمين أكّد موقف المنظمة الرافض لجميع أعمال الإرهاب والتطرف

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الأحد 8 مارس 2020، في قريتَي دينجويلا وبارجا في شمال بوركينا فاسو؛ ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة آخرين.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكّد دعم منظمة التعاون الإسلامي جهود حكومة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب، مجدداً الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره".

منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين

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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم الإرهابي على قريتين في بوركينا فاسو
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الأحد 8 مارس 2020، في قريتَي دينجويلا وبارجا في شمال بوركينا فاسو؛ ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة آخرين.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكّد دعم منظمة التعاون الإسلامي جهود حكومة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب، مجدداً الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره".

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
11:40 AM

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم الإرهابي على قريتين في بوركينا فاسو

العثيمين أكّد موقف المنظمة الرافض لجميع أعمال الإرهاب والتطرف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الأحد 8 مارس 2020، في قريتَي دينجويلا وبارجا في شمال بوركينا فاسو؛ ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة آخرين.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكّد دعم منظمة التعاون الإسلامي جهود حكومة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب، مجدداً الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره".

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