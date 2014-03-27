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انخفاض يصل لـ 9 درجات.. الحصيني يرسم مسار الكتلة الباردة وصولاً للعاصمة

المركز الوطني للأرصاد توقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن تؤثر الكتلة الباردة التي أصلها قطبي، اليوم السبت، على مناطق عدة.

وقال الحصيني؛ عبر تويتر، يتوقع أن تؤثر الكتلة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة؛ متوقع أن تمتد -بإذن الله- إلى منطقتَي الشرقية والرياض، البداية من شمالها ثم وسطها، ثم جنوبها، بما فيها العاصمة الرياض، من مساء اليوم السبت 1442/8/14هـ، مع انخفاض في الحرارة من 6 لـ 9 °C، ورياح وغبار.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية) يصاحبها انخفاضٌ في درجات الحرارة، كذلك يُتوقع تأثر سواحل (تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبّب في ارتفاع الموج.

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انخفاض يصل لـ 9 درجات.. الحصيني يرسم مسار الكتلة الباردة وصولاً للعاصمة
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن تؤثر الكتلة الباردة التي أصلها قطبي، اليوم السبت، على مناطق عدة.

وقال الحصيني؛ عبر تويتر، يتوقع أن تؤثر الكتلة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة؛ متوقع أن تمتد -بإذن الله- إلى منطقتَي الشرقية والرياض، البداية من شمالها ثم وسطها، ثم جنوبها، بما فيها العاصمة الرياض، من مساء اليوم السبت 1442/8/14هـ، مع انخفاض في الحرارة من 6 لـ 9 °C، ورياح وغبار.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية) يصاحبها انخفاضٌ في درجات الحرارة، كذلك يُتوقع تأثر سواحل (تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبّب في ارتفاع الموج.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
11:41 AM

انخفاض يصل لـ 9 درجات.. الحصيني يرسم مسار الكتلة الباردة وصولاً للعاصمة

المركز الوطني للأرصاد توقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن تؤثر الكتلة الباردة التي أصلها قطبي، اليوم السبت، على مناطق عدة.

وقال الحصيني؛ عبر تويتر، يتوقع أن تؤثر الكتلة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة؛ متوقع أن تمتد -بإذن الله- إلى منطقتَي الشرقية والرياض، البداية من شمالها ثم وسطها، ثم جنوبها، بما فيها العاصمة الرياض، من مساء اليوم السبت 1442/8/14هـ، مع انخفاض في الحرارة من 6 لـ 9 °C، ورياح وغبار.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية) يصاحبها انخفاضٌ في درجات الحرارة، كذلك يُتوقع تأثر سواحل (تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبّب في ارتفاع الموج.

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