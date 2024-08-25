النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأفغاني

استعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، جلسة مباحثات مع الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وآخر المستجدات في أفغانستان.
حضر المباحثات، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي.

كما حضرها من الجانب الأفغاني: رئيس مجلس البرلمان مير رحمن رحماني، ومستشار الأمن القومي حمدالله محب، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، ووزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، وسفير أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأفغاني
سبق

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، جلسة مباحثات مع الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وآخر المستجدات في أفغانستان.
حضر المباحثات، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي.

كما حضرها من الجانب الأفغاني: رئيس مجلس البرلمان مير رحمن رحماني، ومستشار الأمن القومي حمدالله محب، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، ووزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، وسفير أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
03:42 PM

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأفغاني

استعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
1,238

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، جلسة مباحثات مع الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وآخر المستجدات في أفغانستان.
حضر المباحثات، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي.

كما حضرها من الجانب الأفغاني: رئيس مجلس البرلمان مير رحمن رحماني، ومستشار الأمن القومي حمدالله محب، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، ووزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، وسفير أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,378
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,086
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,056
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,303

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة