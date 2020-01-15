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"الجبير" يودّع السفير البريطاني بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة

أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق علاقات التعاون

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في الوزارة اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمن كوليس، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وأعرب "الجبير" عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وزير الدولة للشؤون الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يودّع السفير البريطاني بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في الوزارة اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمن كوليس، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وأعرب "الجبير" عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
06:16 PM

"الجبير" يودّع السفير البريطاني بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة

أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق علاقات التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في الوزارة اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمن كوليس، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وأعرب "الجبير" عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

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