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نادي الإبل يكشف عن ثلاثي التحكيم .. خالد بن سلمان رئيساً وبن جلوي والداغري مساعدان

أعلن نادي الإبل تكليف ثلاثي التحكيم رئيس لجان التحكيم ومساعديه في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة التي تنطلق الأول من ديسمبر المقبل في ميدان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض 140كلم.

وبين نادي الإبل في بيان صحفي أصدره اليوم تكليف الأمير خالد بن سلمان بن محمد ال سعود رئيساً للجان التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل للمرة الثانية على التوالي بعد ترأسه لجنة التحكيم النسخة الرابعة وتكليف الأمير عبد الله بن سعد بن جلوي ال سعود مساعداً لرئيس اللجنة للتحكيم النهائي والذي يستهدف العروض الأخيرة امام الجماهير في موقع المهرجان وتكليف عبد الله الداغري مساعداً لرئيس اللجنة للتحكيم المبدئي والتي تجري التحكيم المبدئي بعد الدخول إلى موقع المهرجان وتأهيل المنقيات إلى التحكيم النهائي.

ويعد الثلاثي الذي تم تكليفهم من الكوادر الوطنية ذات الخبرة في مجال التحكيم امتدت لأكثر من عقود وتولى جميعهم رئاسة لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السابقة وأسهموا في تطوير اليات التحكيم خلال تجاربهم السابقة.

نادي الإبل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نادي الإبل يكشف عن ثلاثي التحكيم .. خالد بن سلمان رئيساً وبن جلوي والداغري مساعدان
سبق

أعلن نادي الإبل تكليف ثلاثي التحكيم رئيس لجان التحكيم ومساعديه في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة التي تنطلق الأول من ديسمبر المقبل في ميدان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض 140كلم.

وبين نادي الإبل في بيان صحفي أصدره اليوم تكليف الأمير خالد بن سلمان بن محمد ال سعود رئيساً للجان التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل للمرة الثانية على التوالي بعد ترأسه لجنة التحكيم النسخة الرابعة وتكليف الأمير عبد الله بن سعد بن جلوي ال سعود مساعداً لرئيس اللجنة للتحكيم النهائي والذي يستهدف العروض الأخيرة امام الجماهير في موقع المهرجان وتكليف عبد الله الداغري مساعداً لرئيس اللجنة للتحكيم المبدئي والتي تجري التحكيم المبدئي بعد الدخول إلى موقع المهرجان وتأهيل المنقيات إلى التحكيم النهائي.

ويعد الثلاثي الذي تم تكليفهم من الكوادر الوطنية ذات الخبرة في مجال التحكيم امتدت لأكثر من عقود وتولى جميعهم رئاسة لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السابقة وأسهموا في تطوير اليات التحكيم خلال تجاربهم السابقة.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
08:19 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
08:34 PM

نادي الإبل يكشف عن ثلاثي التحكيم .. خالد بن سلمان رئيساً وبن جلوي والداغري مساعدان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الإبل تكليف ثلاثي التحكيم رئيس لجان التحكيم ومساعديه في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة التي تنطلق الأول من ديسمبر المقبل في ميدان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض 140كلم.

وبين نادي الإبل في بيان صحفي أصدره اليوم تكليف الأمير خالد بن سلمان بن محمد ال سعود رئيساً للجان التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل للمرة الثانية على التوالي بعد ترأسه لجنة التحكيم النسخة الرابعة وتكليف الأمير عبد الله بن سعد بن جلوي ال سعود مساعداً لرئيس اللجنة للتحكيم النهائي والذي يستهدف العروض الأخيرة امام الجماهير في موقع المهرجان وتكليف عبد الله الداغري مساعداً لرئيس اللجنة للتحكيم المبدئي والتي تجري التحكيم المبدئي بعد الدخول إلى موقع المهرجان وتأهيل المنقيات إلى التحكيم النهائي.

ويعد الثلاثي الذي تم تكليفهم من الكوادر الوطنية ذات الخبرة في مجال التحكيم امتدت لأكثر من عقود وتولى جميعهم رئاسة لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السابقة وأسهموا في تطوير اليات التحكيم خلال تجاربهم السابقة.

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