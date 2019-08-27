أفادت شبكة CBS الأمريكية نقلًا عن مسؤول أفغاني بأن حصيلة ضحايا التفجيرات الدموية التي دوت أمس الخميس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل ارتفعت إلى 170 قتيلًا.

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-27 أفادت شبكة CBS الأمريكية نقلًا عن مسؤول أفغاني بأن حصيلة ضحايا التفجيرات الدموية التي دوت أمس الخميس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل ارتفعت إلى 170 قتيلًا.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 04:25 PM

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا نقلًا عن مسؤول أفغاني





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أفادت شبكة CBS الأمريكية نقلًا عن مسؤول أفغاني بأن حصيلة ضحايا التفجيرات الدموية التي دوت أمس الخميس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل ارتفعت إلى 170 قتيلًا.