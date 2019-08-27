أفادت شبكة CBS الأمريكية نقلًا عن مسؤول أفغاني بأن حصيلة ضحايا التفجيرات الدموية التي دوت أمس الخميس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل ارتفعت إلى 170 قتيلًا.
شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا
نقلًا عن مسؤول أفغاني
أفادت شبكة CBS الأمريكية نقلًا عن مسؤول أفغاني بأن حصيلة ضحايا التفجيرات الدموية التي دوت أمس الخميس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل ارتفعت إلى 170 قتيلًا.
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شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-27
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
04:25 PM
شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا
نقلًا عن مسؤول أفغاني
أفادت شبكة CBS الأمريكية نقلًا عن مسؤول أفغاني بأن حصيلة ضحايا التفجيرات الدموية التي دوت أمس الخميس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل ارتفعت إلى 170 قتيلًا.
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