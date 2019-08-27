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شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا

نقلًا عن مسؤول أفغاني

أفادت شبكة CBS الأمريكية نقلًا عن مسؤول أفغاني بأن حصيلة ضحايا التفجيرات الدموية التي دوت أمس الخميس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل ارتفعت إلى 170 قتيلًا.

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شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا
سبق

أفادت شبكة CBS الأمريكية نقلًا عن مسؤول أفغاني بأن حصيلة ضحايا التفجيرات الدموية التي دوت أمس الخميس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل ارتفعت إلى 170 قتيلًا.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
04:25 PM

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا

نقلًا عن مسؤول أفغاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت شبكة CBS الأمريكية نقلًا عن مسؤول أفغاني بأن حصيلة ضحايا التفجيرات الدموية التي دوت أمس الخميس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل ارتفعت إلى 170 قتيلًا.

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