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الديوان الملكي ينعي الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

الصلاة على الفقيدة بعد صلاة عشاء اليوم في المسجد الحرام بمكة

أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وتفصيلًا صدر عن الديوان الملكي اليوم بيان جاء فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 23/ 2/ 1443هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأضاف البيان: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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الديوان الملكي ينعي الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
سبق

أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وتفصيلًا صدر عن الديوان الملكي اليوم بيان جاء فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 23/ 2/ 1443هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأضاف البيان: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
01:55 PM

الديوان الملكي ينعي الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

الصلاة على الفقيدة بعد صلاة عشاء اليوم في المسجد الحرام بمكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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9,169

أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وتفصيلًا صدر عن الديوان الملكي اليوم بيان جاء فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 23/ 2/ 1443هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأضاف البيان: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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