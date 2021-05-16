بالفيديو .. "الجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليونَيْ حبَّة كبتاجون

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر من 2.312.000 حبة.
وعُثر على الحبوب مخبَّأة داخل إرسالية براد وردت للجمارك. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)
بالفيديو .. "الجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليونَيْ حبَّة كبتاجون
عُثر عليها مخبَّأة داخل إرسالية براد بميناء جدة الإسلامي
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر من 2.312.000 حبة.
وعُثر على الحبوب مخبَّأة داخل إرسالية براد وردت للجمارك. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)
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بالفيديو .. "الجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليونَيْ حبَّة كبتاجونصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-16
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر من 2.312.000 حبة.
16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
01:30 AM
اخر تعديل
16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
05:50 AM
بالفيديو .. "الجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليونَيْ حبَّة كبتاجون
عُثر عليها مخبَّأة داخل إرسالية براد بميناء جدة الإسلامي
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر من 2.312.000 حبة.
وعُثر على الحبوب مخبَّأة داخل إرسالية براد وردت للجمارك. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)
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