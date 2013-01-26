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"بلومبرج": أمريكا بصدد مصادرة شحنة نفط إيراني تقدر بمليونيْ برميل

محمولة على متن سفينة ترفع علم ليبيريا

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحاول مصادرة نحو مليوني برميل مما يُعتقد أنه نفط إيراني، في أحدث محاولة لواشنطن لمنع صادرات الطاقة الإيرانية.

وذكرت المصادر أن النفط الخام موجود على متن سفينة اسمها "أكيلياس" ترفع علم ليبيريا، وتبحر إلى الولايات المتحدة بعد أن أصدرت وزارة العدل أمر ضبط بحقها.

وأضافت أن أمر الضبط صدر قبل أن يخلف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس السابق دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري، بحسب ما أوردت قناة "الشرق".

وبينت المصادر أن شركة "كابيتال شيب مانجمنت"، المالكة لشركة آكيلياس اليونانية، نبهت السلطات الأمريكية إلى احتمالية أنها حملت دون علمها الخام الإيراني، بعد أن اعتقدت في البداية أنه جاء من العراق.

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"بلومبرج": أمريكا بصدد مصادرة شحنة نفط إيراني تقدر بمليونيْ برميل
سبق

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحاول مصادرة نحو مليوني برميل مما يُعتقد أنه نفط إيراني، في أحدث محاولة لواشنطن لمنع صادرات الطاقة الإيرانية.

وذكرت المصادر أن النفط الخام موجود على متن سفينة اسمها "أكيلياس" ترفع علم ليبيريا، وتبحر إلى الولايات المتحدة بعد أن أصدرت وزارة العدل أمر ضبط بحقها.

وأضافت أن أمر الضبط صدر قبل أن يخلف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس السابق دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري، بحسب ما أوردت قناة "الشرق".

وبينت المصادر أن شركة "كابيتال شيب مانجمنت"، المالكة لشركة آكيلياس اليونانية، نبهت السلطات الأمريكية إلى احتمالية أنها حملت دون علمها الخام الإيراني، بعد أن اعتقدت في البداية أنه جاء من العراق.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
07:29 PM

"بلومبرج": أمريكا بصدد مصادرة شحنة نفط إيراني تقدر بمليونيْ برميل

محمولة على متن سفينة ترفع علم ليبيريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحاول مصادرة نحو مليوني برميل مما يُعتقد أنه نفط إيراني، في أحدث محاولة لواشنطن لمنع صادرات الطاقة الإيرانية.

وذكرت المصادر أن النفط الخام موجود على متن سفينة اسمها "أكيلياس" ترفع علم ليبيريا، وتبحر إلى الولايات المتحدة بعد أن أصدرت وزارة العدل أمر ضبط بحقها.

وأضافت أن أمر الضبط صدر قبل أن يخلف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس السابق دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري، بحسب ما أوردت قناة "الشرق".

وبينت المصادر أن شركة "كابيتال شيب مانجمنت"، المالكة لشركة آكيلياس اليونانية، نبهت السلطات الأمريكية إلى احتمالية أنها حملت دون علمها الخام الإيراني، بعد أن اعتقدت في البداية أنه جاء من العراق.

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