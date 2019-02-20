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"كفاءة": التعرُّف على مكونات "بطاقة كفاءة الطاقة" ليس صعبًا

أكد سهولة القراءة وأوصى بتطبيق "تأكد"

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أن آلية قراءة بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الهيكل الخارجي للأجهزة الكهربائية ليس فيها أي نوع من الصعوبة، مشيرًا إلى أن البطاقة تشرح نفسها بنفسها عن طريق معلومات وإشارات مبسطة، وألوان محددة، تبيِّن نسبة استهلاك الطاقة في الجهاز.

وقال المركز: "بطاقة كفاءة الطاقة تحوي معلومات، تتيح للمستهلك والبائع قراءة الملصق، وفهم مكونات المنتج قبل شرائه".

وشدَّد على أن إلقاء نظرة عابرة على بطاقة الطاقة لا يكفي لمعرفة المعلومات المهمة عن الجهاز، والتأكد من مصداقيتها؛ إذ لا بد من اللجوء إلى تطبيق "تأكد"، الذي يُبيِّن صدق المعلومات الموجودة على البطاقة من عدمه، وأنها تنطبق على الجهاز المراد شراؤه.

وتضم بطاقة كفاءة الطاقة المعلومات المدونة، وهي عبارة عن أيقونة المنتج، ومستويات كفاءة الطاقة، إلى جانب معلومات المنتج الفنية، ورمز الاستجابة السريع للتحقق عبر تطبيق "تأكد"، والنص القانوني، وشعار الهيئة، ونوع المنتج، ومؤشر مستوى الكفاءة، ومعلومات أخرى عن طراز الجهاز، ورقم التسجيل، والرقم المرجعي للمواصفة.

وأشار المركز إلى أن هناك أشخاصًا لا يهتمون بقراءة بطاقة الطاقة قبل شراء الأجهزة، ودعا للعناية بقراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة؛ إذ تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة، وأعلاها "ممتاز+" و"ممتاز" باللون الأخضر الغامق، وأدناها "سيئ جدا" باللون الأحمر". ويمثل المستوى الأعلى "ممتاز+" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود بالسعودية، فيما يمثل المستوى الأدنى "سيئ جدًّا" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في السعودية.

كفاءة بطاقة كفاءة الطاقة تأكد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"كفاءة": التعرُّف على مكونات "بطاقة كفاءة الطاقة" ليس صعبًا
سبق

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أن آلية قراءة بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الهيكل الخارجي للأجهزة الكهربائية ليس فيها أي نوع من الصعوبة، مشيرًا إلى أن البطاقة تشرح نفسها بنفسها عن طريق معلومات وإشارات مبسطة، وألوان محددة، تبيِّن نسبة استهلاك الطاقة في الجهاز.

وقال المركز: "بطاقة كفاءة الطاقة تحوي معلومات، تتيح للمستهلك والبائع قراءة الملصق، وفهم مكونات المنتج قبل شرائه".

وشدَّد على أن إلقاء نظرة عابرة على بطاقة الطاقة لا يكفي لمعرفة المعلومات المهمة عن الجهاز، والتأكد من مصداقيتها؛ إذ لا بد من اللجوء إلى تطبيق "تأكد"، الذي يُبيِّن صدق المعلومات الموجودة على البطاقة من عدمه، وأنها تنطبق على الجهاز المراد شراؤه.

وتضم بطاقة كفاءة الطاقة المعلومات المدونة، وهي عبارة عن أيقونة المنتج، ومستويات كفاءة الطاقة، إلى جانب معلومات المنتج الفنية، ورمز الاستجابة السريع للتحقق عبر تطبيق "تأكد"، والنص القانوني، وشعار الهيئة، ونوع المنتج، ومؤشر مستوى الكفاءة، ومعلومات أخرى عن طراز الجهاز، ورقم التسجيل، والرقم المرجعي للمواصفة.

وأشار المركز إلى أن هناك أشخاصًا لا يهتمون بقراءة بطاقة الطاقة قبل شراء الأجهزة، ودعا للعناية بقراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة؛ إذ تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة، وأعلاها "ممتاز+" و"ممتاز" باللون الأخضر الغامق، وأدناها "سيئ جدا" باللون الأحمر". ويمثل المستوى الأعلى "ممتاز+" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود بالسعودية، فيما يمثل المستوى الأدنى "سيئ جدًّا" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في السعودية.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
09:13 PM

"كفاءة": التعرُّف على مكونات "بطاقة كفاءة الطاقة" ليس صعبًا

أكد سهولة القراءة وأوصى بتطبيق "تأكد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أن آلية قراءة بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الهيكل الخارجي للأجهزة الكهربائية ليس فيها أي نوع من الصعوبة، مشيرًا إلى أن البطاقة تشرح نفسها بنفسها عن طريق معلومات وإشارات مبسطة، وألوان محددة، تبيِّن نسبة استهلاك الطاقة في الجهاز.

وقال المركز: "بطاقة كفاءة الطاقة تحوي معلومات، تتيح للمستهلك والبائع قراءة الملصق، وفهم مكونات المنتج قبل شرائه".

وشدَّد على أن إلقاء نظرة عابرة على بطاقة الطاقة لا يكفي لمعرفة المعلومات المهمة عن الجهاز، والتأكد من مصداقيتها؛ إذ لا بد من اللجوء إلى تطبيق "تأكد"، الذي يُبيِّن صدق المعلومات الموجودة على البطاقة من عدمه، وأنها تنطبق على الجهاز المراد شراؤه.

وتضم بطاقة كفاءة الطاقة المعلومات المدونة، وهي عبارة عن أيقونة المنتج، ومستويات كفاءة الطاقة، إلى جانب معلومات المنتج الفنية، ورمز الاستجابة السريع للتحقق عبر تطبيق "تأكد"، والنص القانوني، وشعار الهيئة، ونوع المنتج، ومؤشر مستوى الكفاءة، ومعلومات أخرى عن طراز الجهاز، ورقم التسجيل، والرقم المرجعي للمواصفة.

وأشار المركز إلى أن هناك أشخاصًا لا يهتمون بقراءة بطاقة الطاقة قبل شراء الأجهزة، ودعا للعناية بقراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة؛ إذ تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة، وأعلاها "ممتاز+" و"ممتاز" باللون الأخضر الغامق، وأدناها "سيئ جدا" باللون الأحمر". ويمثل المستوى الأعلى "ممتاز+" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود بالسعودية، فيما يمثل المستوى الأدنى "سيئ جدًّا" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في السعودية.

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