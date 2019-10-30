قبل انطلاق المباراة بيوم.. إقبال ضعيف على تذاكر ديربي جدة

شهد موقع مكاني المختص ببيع وتسويق تذاكر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ضعفًا في الإقبال على شراء تذاكر لقاء الديربي، والذي يجمع الأهلي بالاتحاد غداً الخميس على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبلغ عدد التذاكر المباعة 15000 ألف تذكرة لجمهور كلا الناديين.

وكان الفريقان قد خسرا لقاءهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري وبنفس النتيجة؛ هدفان لهدف؛ حيث خسر الأهلي أمام الحزم والاتحاد أمام أبها.