النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبل انطلاق المباراة بيوم.. إقبال ضعيف على تذاكر ديربي جدة

شهد موقع مكاني المختص ببيع وتسويق تذاكر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ضعفًا في الإقبال على شراء تذاكر لقاء الديربي، والذي يجمع الأهلي بالاتحاد غداً الخميس على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبلغ عدد التذاكر المباعة 15000 ألف تذكرة لجمهور كلا الناديين.

وكان الفريقان قد خسرا لقاءهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري وبنفس النتيجة؛ هدفان لهدف؛ حيث خسر الأهلي أمام الحزم والاتحاد أمام أبها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
قبل انطلاق المباراة بيوم.. إقبال ضعيف على تذاكر ديربي جدة
سبق

شهد موقع مكاني المختص ببيع وتسويق تذاكر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ضعفًا في الإقبال على شراء تذاكر لقاء الديربي، والذي يجمع الأهلي بالاتحاد غداً الخميس على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبلغ عدد التذاكر المباعة 15000 ألف تذكرة لجمهور كلا الناديين.

وكان الفريقان قد خسرا لقاءهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري وبنفس النتيجة؛ هدفان لهدف؛ حيث خسر الأهلي أمام الحزم والاتحاد أمام أبها.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
05:54 PM

قبل انطلاق المباراة بيوم.. إقبال ضعيف على تذاكر ديربي جدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
2,805

شهد موقع مكاني المختص ببيع وتسويق تذاكر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ضعفًا في الإقبال على شراء تذاكر لقاء الديربي، والذي يجمع الأهلي بالاتحاد غداً الخميس على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبلغ عدد التذاكر المباعة 15000 ألف تذكرة لجمهور كلا الناديين.

وكان الفريقان قد خسرا لقاءهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري وبنفس النتيجة؛ هدفان لهدف؛ حيث خسر الأهلي أمام الحزم والاتحاد أمام أبها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,234
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,772
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,226
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,400

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة