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"المسعد": الخطط اكتملت لاستقبال العشر الأواخر.. و"التقنية" قللت أوقات الانتظار

تكثيف نقاط التهدئة والانتشار الأمني بالطرق

قال مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن الطرق، اللواء عبدالعزيز المسعد، إن الخطط اكتملت استعدادًا لاستقبال العشر الأواخر، بحضور دور قوي للتقنية في تقليل وقت الانتظار في مراكز الضبط الأمني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات أمن العمرة بمركز العمليات الموحدة 911.

وأضاف بأنه تم تكثيف الوجود والانتشار الميداني، والتأكد من المركبات التي تحمل معتمرين من وجود تصاريح للعمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشريف.

وأردف بأنه تم رفع مستوى الأمن والسلامة من خلال تكثيف نقاط تهدئة في عدد من الطرق، وتقديم الخدمات الإنسانية لمرتادي الطرق، وتسهيل وصول قاصدي بيت الله ممن يحملون تصاريح إلى وجهتهم.

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"المسعد": الخطط اكتملت لاستقبال العشر الأواخر.. و"التقنية" قللت أوقات الانتظار
سبق

قال مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن الطرق، اللواء عبدالعزيز المسعد، إن الخطط اكتملت استعدادًا لاستقبال العشر الأواخر، بحضور دور قوي للتقنية في تقليل وقت الانتظار في مراكز الضبط الأمني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات أمن العمرة بمركز العمليات الموحدة 911.

وأضاف بأنه تم تكثيف الوجود والانتشار الميداني، والتأكد من المركبات التي تحمل معتمرين من وجود تصاريح للعمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشريف.

وأردف بأنه تم رفع مستوى الأمن والسلامة من خلال تكثيف نقاط تهدئة في عدد من الطرق، وتقديم الخدمات الإنسانية لمرتادي الطرق، وتسهيل وصول قاصدي بيت الله ممن يحملون تصاريح إلى وجهتهم.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
12:31 AM

"المسعد": الخطط اكتملت لاستقبال العشر الأواخر.. و"التقنية" قللت أوقات الانتظار

تكثيف نقاط التهدئة والانتشار الأمني بالطرق

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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قال مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن الطرق، اللواء عبدالعزيز المسعد، إن الخطط اكتملت استعدادًا لاستقبال العشر الأواخر، بحضور دور قوي للتقنية في تقليل وقت الانتظار في مراكز الضبط الأمني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات أمن العمرة بمركز العمليات الموحدة 911.

وأضاف بأنه تم تكثيف الوجود والانتشار الميداني، والتأكد من المركبات التي تحمل معتمرين من وجود تصاريح للعمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشريف.

وأردف بأنه تم رفع مستوى الأمن والسلامة من خلال تكثيف نقاط تهدئة في عدد من الطرق، وتقديم الخدمات الإنسانية لمرتادي الطرق، وتسهيل وصول قاصدي بيت الله ممن يحملون تصاريح إلى وجهتهم.

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